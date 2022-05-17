立院三讀 促轉業務移交6部會 新設權利回復基金會

立法院院會今天三讀「促進轉型正義條例部分條文修正案」與「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」。明定促轉會在本月底解編後，行政院應設推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人，負責任務總結報告的統合、協調及監督，具體促轉業務則移交到法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部、國發會等6部會持續辦理。

各部會承接後，未來重點業務將由法務部主責平復司法不法、行政不法，與識別及處置加害者事項；內政部主管機關辦理清除威權象徵事項；文化部負責保存不義遺址事項等。

本次修法除了促轉會解編後，促轉業務主管機關改變，另有有二大重點，分別為新增「行政不法」樣態，與對受害者進行賠償。

促轉會認為，現行「促轉條例」僅就平復「司法不法」部分做處理，要有司法判決才能平復其權益，但威權統治時期有很多自由、財產的迫害是「行政不法」，因此提案修法，所謂行政不法由促轉會認定，促轉會任務結束則移交法務部認定。三讀條文照促轉會主張通過，法案明定，促轉會推動事項為「平復司法不法及行政不法、還原歷史真相，並促進社會和解」。

三讀條文也對「行政不法」作出定義指出，威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，由促轉會依職權或申請確認不法，以平復行政不法。處分經確認或視為不法者，於本條例修正施行之日起，視為撤銷。

權利回復條例部分，行政院將設權利回復基金會，主責賠償相關事項。針對受死刑、遭擊斃、緝捕致死、凌虐致死或失蹤的賠償金額，賠償金為1200萬元；受逮捕、拘禁、拘提、羈押或拘束人身自由的裁判或處分，賠償金以核定的賠償基數，乘以對應的每基數賠償金額（12萬至17萬）計算。至於返還財產的賠償金額認定，則按財產所有權被剝奪的金錢賠償比率計算表計算。

國民黨團總召曾銘宗表示，促轉會成為執政黨的東廠，現在終於要關門了，這四年來究竟是促進了轉型正義，還是促進轉型不正義，留待後續公評。民進黨立委范雲表示，促轉會留下許多未竟之業，包括大量政治檔案仍未解密，識別及處置加害者的任務分給法務部，但未來如何執行尚不明確，也需要持續監督，「揭露真相、究責，以及移除威權象徵都還未完成，轉型正義工程艱鉅，其實才剛開始」。