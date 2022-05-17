影／蔡英文六周年總體檢 民眾黨：六大困境需超前部署

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攝影中心 / 記者季相儒／台北即時報導
蔡英文總統就職即將滿六周年，在國外俄烏戰爭影響、國內疫情延燒下，政府各項施政決策不明，民眾惶惶不安，民眾黨立院黨團總召邱臣遠（右二）、幹事長張其祿（左二）、立法委員高虹安（左一）和蔡壁如（右一）今天召開記者會，呼籲政府關注物價、能源、勞工、住居、疫情及淨零排碳六大問題。記者季相儒／攝影
蔡英文總統就職即將滿六周年，在國外俄烏戰爭影響、國內疫情延燒下，政府各項施政決策不明，民眾惶惶不安，民眾黨立院黨團總召邱臣遠（右二）、幹事長張其祿（左二）、立法委員高虹安（左一）和蔡壁如（右一）今天召開記者會，呼籲政府關注物價、能源、勞工、住居、疫情及淨零排碳六大問題。記者季相儒／攝影

蔡英文總統就職即將滿六周年，在國外俄烏戰爭影響、國內疫情延燒下，政府各項施政決策不明，民眾惶惶不安，民眾黨立院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、立法委員高虹安和蔡壁如今日召開記者會，呼籲政府關注物價、能源、勞工、住居、疫情及淨零排碳六大問題，不僅必須平抑飛漲的物價，防疫政策也要明確可遵循，並加速推動「氣候變遷因應法」，務實面對能源問題及氣候風險，緩解民眾生活壓力。

立委邱臣遠表示，蔡英文總統就任六周年，面臨「通膨嚴重，物價飛漲回不去」、「能源政策錯誤，供電全面不穩」、「勞工政策跳票、勞保改革停滯」、「居住正義跳票，房價全面失控」、「淨零排碳落後，廠商只能自救」、「防疫全面失守，與病毒共存遙無期」等六大缺失。

疫情 蔡英文 邱臣遠

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