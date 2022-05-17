快訊

退役將軍夫人拒快篩、PCR闖三總病房 失控飆罵護理師

藥局開放Paxlovid！壓平重症死亡的最後希望 為何診所不敢開？

南加州教會1死5傷槍殺案 駐處查證：凶嫌台灣出生移民美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲嗆防疫門診爽約記身分號 巿議員批金剛經白念了

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲昨天在防疫記者會中指出防疫急門診「爽約率太高」。圖／北市府提供
台北市長柯文哲昨天在防疫記者會中指出防疫急門診「爽約率太高」。圖／北市府提供

北市柯文哲昨天在防疫記者會中指出防疫急門診「爽約率太高」，還說「一開始用拜託的，再來就要記下你身分證字號」。對此，台北市議員陳怡君今表示，防疫當前，柯市長身為父母官，卻口不擇言對老百姓語帶威脅，很明顯缺乏慈悲心跟同理心，做出政治人物的極差示範，「金剛經都白念了」。

陳怡君表示，疫情當前，大家都活在戒慎恐懼之中，沒有人願意染疫，沒有人願意陽性，大家都希望回歸正常生活，之所以需要用到快篩、需要門診，人人都是萬不得已、百般無奈，不是人人都像柯市長一樣有司機交通接送、有第一手物資防疫，只要坐鎮在崗位上打電話指揮、出張嘴就行了。

陳怡君說，大家都去醫院掛號看過病，候診室叫號沒到、跳下一號，醫生也是心平氣和繼續看診，有哪個醫生會說出「敢放我鴿子就點名做記號」這種話，柯文哲可能是市長當久了，換了位子就換了腦袋，失去了從醫時的慈悲心跟同理心，忘了病人也是人，庸碌生活百忙之間也會有突發狀況，誰會故意跟自己的健康過不去。

陳怡君也引用金剛經「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」來勸戒柯文哲，不要動輒把市民分類、以有色眼光來看待別人，將他人心中的無奈轉化成自己的不耐。

陳怡君表示，遇到問題無法解決、就解決提出問題的人，這是柯市府積習難改的官僚習氣，如果線上預約系統達不到市民期待，那就應該設計得更完善，以達到市民、醫護、市府三贏的局面，而非老是把大數據掛在嘴邊，卻忘了怎麼好好運用。

柯文哲 北市 疫情

延伸閱讀

柯文哲：住院人數大於出院 代表疫情頂峰還沒到

共存認知不夠引恐慌？ 柯文哲：中央每次都講得很隱晦

高雄是防疫模範生？柯文哲：比賽還沒開始

怒罵氣死了！ 柯文哲：急門診爽約高 下次記身分證字號

相關新聞

「安居樂業只能夢裡相見」 時力批蔡政府政見淪芭樂票

蔡英文總統就職六周年前夕，時代力量立法黨團今舉行記者會，質疑蔡英文競選時的多項政見，如0至6歲國家一起養、社會安全網、台...

綠色和平調查 逾5成中小企業支持碳定價300元以上

綠色和平今天公布調查，超過5成中小企業支持碳定價每噸達新台幣300元以上；並建議「氣候變遷因應法」中應增設院級監管單位及...

加州槍擊案台裔醫師身亡 蔡總統譴責暴力

美國南加州「爾灣台灣基督長老教會」發生槍擊事件，導致1死5傷，其中死者是台裔醫師鄭達志。總統府發言人張惇涵今天表示，總統...

被封防疫模範生遭柯酸 陳其邁高EQ回「大家都是隊友」

北高防疫作為常被外界拿來比較，台北市長柯文哲對高雄被稱為「防疫模範生」之說回應「比賽還沒開始，繼續看下去」。陳其邁說，大...

立院三讀 促轉業務移交6部會 新設權利回復基金會

立法院院會今天三讀「促進轉型正義條例部分條文修正案」與「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」。明定促轉會在本月底...

影／蔡英文六周年總體檢 民眾黨：六大困境需超前部署

蔡英文總統就職即將滿六周年，在國外俄烏戰爭影響、國內疫情延燒下，政府各項施政決策不明，民眾惶惶不安，民眾黨立院黨團總召邱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。