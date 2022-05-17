柯文哲嗆防疫門診爽約記身分號 巿議員批金剛經白念了

台北市長柯文哲昨天在防疫記者會中指出防疫急門診「爽約率太高」，還說「一開始用拜託的，再來就要記下你身分證字號」。對此，台北市議員陳怡君今表示，防疫當前，柯市長身為父母官，卻口不擇言對老百姓語帶威脅，很明顯缺乏慈悲心跟同理心，做出政治人物的極差示範，「金剛經都白念了」。

陳怡君表示，疫情當前，大家都活在戒慎恐懼之中，沒有人願意染疫，沒有人願意陽性，大家都希望回歸正常生活，之所以需要用到快篩、需要門診，人人都是萬不得已、百般無奈，不是人人都像柯市長一樣有司機交通接送、有第一手物資防疫，只要坐鎮在崗位上打電話指揮、出張嘴就行了。

陳怡君說，大家都去醫院掛號看過病，候診室叫號沒到、跳下一號，醫生也是心平氣和繼續看診，有哪個醫生會說出「敢放我鴿子就點名做記號」這種話，柯文哲可能是市長當久了，換了位子就換了腦袋，失去了從醫時的慈悲心跟同理心，忘了病人也是人，庸碌生活百忙之間也會有突發狀況，誰會故意跟自己的健康過不去。

陳怡君也引用金剛經「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」來勸戒柯文哲，不要動輒把市民分類、以有色眼光來看待別人，將他人心中的無奈轉化成自己的不耐。

陳怡君表示，遇到問題無法解決、就解決提出問題的人，這是柯市府積習難改的官僚習氣，如果線上預約系統達不到市民期待，那就應該設計得更完善，以達到市民、醫護、市府三贏的局面，而非老是把大數據掛在嘴邊，卻忘了怎麼好好運用。