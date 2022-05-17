恐疫情洪峰？0+7效應？北市疫苗系統一開放 上萬人預約

在核酸檢測（PCR）嚴重壓縮醫療量能，以及因為PCR曠日廢時，造成民眾居隔、就診困難情況下，以篩代檢與以篩代隔的呼聲四起。衛福部除宣布針對三類人快篩陽視同確診，也研擬密集接觸者將以篩代隔。這些方向可能可以解決當前PCR嚴重塞車引發的諸多問題，伴隨而生的將是快篩精準度是否可信，依照政府核准的市售快篩情況來看，情況不樂觀。

2022-05-17 09:10