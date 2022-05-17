恐疫情洪峰？0+7效應？北市疫苗系統一開放 上萬人預約
台北市長柯文哲預估本周起疫情達洪峰，北市疫苗系統今天上午9點起，開放預約第12期疫苗接種，今天上午9點開放預約，短短30分鐘已預約完成1萬172人，其中BNT疫苗預約7260人最熱門，預約率已達68%。
台北市副市長蔡炳坤也表示，台北市本期預約疫苗接種，將提供莫德納疫苗6萬2751劑（其中包括6525劑給6-11歲兒童接種）、BNT疫苗1萬611劑、高端疫苗2890劑，共計7萬6252劑總預約量。
蔡炳坤表示，政府採購的首批成人BNT疫苗185.7萬劑，千呼萬喚總算於5月9日進來，台北市率先納入疫苗預約系統，提供12歲以上預約第1、2劑以及18歲以上追加劑，與莫德納疫苗不同的是「全劑」接種。至於12至17歲青少年追加劑接種，將另行規畫安排。
北市府表示，此次預約接種日期為5月23日至29日，預約時間至明天傍晚17時，請把握時間。
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