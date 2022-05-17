民調顯示防疫民怨快速累積 對綠最「死忠」的在這地區

蔡政府執政將滿6周年，最新民調顯示，有4成7的民眾對蔡英文的執政感到滿意，不滿意的則有3成7；行政院長蘇貞昌的滿意度為4成4，不滿意度4成2。從區域別來看，北北基受訪者近四成八不滿意蔡總統六年來表現，比例最高；對行政院長蘇貞昌表現最滿意地區，也是高屏澎，達6成2。

「民報」委託求真民調公司調查「蔡政府520六周年施政滿意、防疫政策與準備表現」，內容分三大部分，一是總統及行政院長滿意度，二是蔡英文政府五大施政面向評價，三是當前防疫政策滿意度。

在政府防疫表現方面，有超過5成8的受訪者不滿意「快篩試劑政策與準備」；近5成的人不滿意「新冠肺炎治療藥物的政策與準備」；4成8的民眾不滿意「這兩年的疫苗政策與準備」。另有高達6成7的民眾認為政府總體防疫沒有做到超前部署，且有6成4受訪者的感受是一般快篩試劑價格偏貴，在在顯示政府防疫不力造成的民怨正快速累積中。

在蔡政府五大施政面向中，進4成8的受訪者不滿意經濟表現，也對高房價非常有感，逾5成9不滿意執政者「抑制房價上漲」作為，其中又以30到39歲的青年世代不滿意比例最高。另有逾4成5的人對蔡政府「提高民眾薪資所得」所做的措施並不滿意，其中50到59歲占比最高達5成5最高。

對於蔡政府上台後「實現社會公平正義」，有4成5受訪者滿意其表現。但對「司法改革」表現，有4成4民眾不滿意，未表態者高達二成，顯示民眾對司法無感或不信任。

該次調查採市話與手機雙底冊抽樣，在5月11日到13日晚上由人員電話訪問戶籍在22個縣市、年滿20歲一般民眾，共訪問1134份有效樣本，市話及手機各567份，在95%信心水準下，抽樣誤差上下0.3個百分點。