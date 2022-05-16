數位防疫頻當機 朱立倫籲政府腦袋快更新

本土疫情燒，國民黨主席朱立倫今晚透過臉書表示，身為資訊大國的我們，在蔡政府執政下，數位防疫的相關APP與系統整合卻是狀況百出，系統上線前究竟有無做過壓力測試、確認系統的抗壓性？顯然政府在處理自身數位化以及資訊系統整合的作為上，還有非常多需要改進。

朱立倫指出，近日許多民眾及基層醫護反應，政府通報傳染病、追蹤確診及接觸者的系統存在各種難以使用的問題，導致人力消耗、確診者過了好幾天才能收到居隔單，不僅基層醫護與工作人員業務壓力沉重，民眾及家屬也難以心安。

朱立倫說，許多網友也反應，政府花大錢採購、開發或租用的網站及APP，有的難以精確掌握確診足跡；有的資訊不夠即時明確，讓民眾到藥局買快篩卻撲空，反而網友自行開發的AI機器人還更便捷。官方視訊看診的APP不但時常無法註冊，使用後更是預約塞車，難以有效解決民眾需求。確診後，填寫表單的疫調系統更是難用，UI/UX完全不及格。

朱立倫說，數位化不是依賴包裝，如果在前台設置許多看似精美的使用介面，卻無法解決後台從中央到地方系統流程的數位落差，以及不同部門之間的資訊整合，即便政府將新設立「數位發展部」，也不代表在公共領域推進了任何有意義的數位化。

朱立倫說，政府，有時就是最大的問題來源，不如更新腦袋思維、與民間數位社群發展更多協作，有效改善政府的數位治理能力，別讓數位防疫再頻頻當機。