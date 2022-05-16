醫療量能吃緊！ 公衛學者：逾70歲死亡數高於背景值

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聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
國內長照安養機構接連爆發嚴重群聚感染。圖為長照機構工作人員穿著全套防護裝備照顧長者。示意圖，非當事安養機構。本報資料照片
國內長照安養機構接連爆發嚴重群聚感染。圖為長照機構工作人員穿著全套防護裝備照顧長者。示意圖，非當事安養機構。本報資料照片

明起打滿3劑的密切接觸者改採○+7新制，免居家隔離，只要自主防疫7天期間兩天快篩一次，陰性得上班、採買、看病領藥，禁止至人潮擁擠處及聚餐。外界擔心漏網之魚，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，○+7可舒緩行政及醫療壓力，只要搭配快篩找出高病毒量個案，不放鬆口罩等可減少傳播的措施。他也提醒，這波疫情已讓70歲以上死亡數高於背景值，代表醫療量能吃緊，應儘速調整。

陳秀熙表示，運作良好的醫療體系，必須照顧所有生病的人，但這次疫情期間，70歲以上的總死亡人數已經高於沒有疫情時的背景值，這代表醫療量能已經非常吃緊，才會發生兩歲發燒小孩都漏接的遺憾，一定要趕快調整了。

陳秀熙提醒，總死亡人數代表醫療量能的調適成果，應持續監測，讓它慢慢回到背景值，他強調「不能只看新冠肺炎死亡人數，還要追蹤整體死亡人數，並且與背景值比較。」他將在本周3上午新冠肺炎防疫科學直播，詳述各年齡層死亡數與背景值相比較之分析結果。

陳秀熙表示，疫苗高覆蓋率的社會要邁向流感化，必然會經過○+7這樣的階段。目的是強調民眾自我監測，讓社會維持正常運作，更重要是的是保護行政和醫療體系不被輕症、無症狀癱瘓，可專注照顧不同疾病的脆弱族群，像是癌症、洗腎、慢性病、長照機構住民等。即使○+7會放出少部分受感染的人，因公共場所戴口罩等公衛防疫措施還在，傳播力也很有限。

陳秀熙 新冠肺炎 疫情

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