快訊

多家產險公司拒重複投保！國泰產宣布跟進 以承保1件防疫險為限

心臟科權威魏崢Omicron確診 授輕症退燒、止咳、化痰3大重點

吃不到了！俄烏戰爭不符品牌價值 麥當勞決定撤出俄羅斯

柯建銘：立院法制局不該當政治評論家 意見僅供參考

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片

立法院法制局日前提出報告建議高級中等以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末（6月底）的可行性、高鐵戰時不該徵用等，引發議論，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天指出，法制局執掌很清楚就是法案研析，卻持續對國家政策發表評論，法制局不是一個政治評論家的角色，不適合發表個人意見，只會徒生困擾，且法制局的意見沒有經過嚴謹程序，到底代表誰？

民進黨黨團幹事長鄭運鵬則說，立法院的運作以立法委員為主體，立法院內機關都是輔佐議事運作、協助議事研究和執行院內行政需要，立法院內的文職機關絕對不能凌駕所有立委的問政，成為第114席立委！就像棒球場內的球迷，就算穿著背號10號，也不能下場打球一樣。

鄭運鵬說，法制局常常對媒體放話參戰，近期就有航空識別區的國安議題、疫情期間學校應該停課、高鐵在戰時是否可以徵用等等，如果法制局這麼想當第114位立委，是否可以在朝野協商時提出來討論一下？以後大家都聽法制局的就好。

立法院 民進黨 鄭運鵬

延伸閱讀

監察院副院長提名5月24日表決 柯建銘盼朝野團結一致

監院副院長被提名 李鴻鈞拜會立法院 柯建銘：會支持

國民黨指他與高登有關 柯建銘嗆趕快去檢舉提告

行政院啟動組改 柯建銘：從馬英九時代到現在未完成

相關新聞

【重磅快評】晚21天作「0+7」決策 這種指揮官太好當了

中央流行疫情指揮中心宣布，從明天起將調整確診者同住家人居家隔離政策，只要打滿3劑疫苗就可改為「0+7」天自主防疫，但政策...

醫療量能吃緊！ 公衛學者：逾70歲死亡數高於背景值

明起打滿3劑的密切接觸者改採○+7新制，免居家隔離，只要自主防疫7天期間兩天快篩一次，陰性得上班、採買、看病領藥，禁止至...

柯建銘：立院法制局不該當政治評論家 意見僅供參考

立法院法制局日前提出報告建議高級中等以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末（6月底）的可行性、高鐵戰時不該徵用等，引發議...

【即時短評】盧秀燕防疫措施滿意度高 這幾點讓市民安心

全台確診數連5天日突破6萬，台灣疫情處於高溫期，台中市確診數從5月12日來維持在4千例上下，境內擁有多家大型醫院，按醫界...

高雄是防疫模範生？柯文哲：比賽還沒開始

本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲今天主持防疫記者會，媒體問柯文哲，有人認為高雄市政府是防疫模範生，相較之下，雙北「太早放...

叫不動醫院？柯文哲：王必勝觀念錯誤 醫療不是唯利是圖

衛福部醫福會執行長王必勝日前受訪表示，雙北叫不動地區醫院和大型教學醫院，引爆雙北市長大反彈，台北市長柯文哲昨天嗆，這是典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。