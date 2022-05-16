柯建銘：立院法制局不該當政治評論家 意見僅供參考

立法院法制局日前提出報告建議高級中等以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末（6月底）的可行性、高鐵戰時不該徵用等，引發議論，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天指出，法制局執掌很清楚就是法案研析，卻持續對國家政策發表評論，法制局不是一個政治評論家的角色，不適合發表個人意見，只會徒生困擾，且法制局的意見沒有經過嚴謹程序，到底代表誰？

民進黨黨團幹事長鄭運鵬則說，立法院的運作以立法委員為主體，立法院內機關都是輔佐議事運作、協助議事研究和執行院內行政需要，立法院內的文職機關絕對不能凌駕所有立委的問政，成為第114席立委！就像棒球場內的球迷，就算穿著背號10號，也不能下場打球一樣。

鄭運鵬說，法制局常常對媒體放話參戰，近期就有航空識別區的國安議題、疫情期間學校應該停課、高鐵在戰時是否可以徵用等等，如果法制局這麼想當第114位立委，是否可以在朝野協商時提出來討論一下？以後大家都聽法制局的就好。