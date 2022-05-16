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本土疫情燒不停 蔡英文再呼籲打第三劑

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／總統府提供
蔡英文總統。圖／總統府提供

本土疫情持續延燒，蔡英文總統今天在臉書上再度呼籲民眾施打第三劑疫苗，她說，不論是台灣或國際上的防疫經驗皆顯示，三劑疫苗有效預防中重症。現在，確診數持續上升，接種疫苗就是保護自己與他人非常重要的防疫工作。

蔡總統說，台灣的疫苗覆蓋率第一劑、第二劑皆超過8成，第三劑63%，其中65歲以上長輩的疫苗覆蓋率也來到70%。因此，從4月26日實施居家隔離「3+4」，到今天宣布打滿三劑的確診者同住家人，可適用「0+7」的防疫政策。雖然確診案例持續上升，但輕症無症狀的比例仍高於99.7%，而死亡率則約為0.03%。這樣的情況顯示，疫苗為大家帶來很重要的保護力。

蔡總統說，她要不斷向大家呼籲，為了預防中重症，請還沒打疫苗的朋友，盡快打滿三劑，尤其是染疫高風險族群更要特別注意。

蔡總統說，今天輝瑞兒童劑型疫苗77.76萬劑也已經抵達，將提供給5至11歲兒童接種基礎劑使用，家長也可以根據家中考量來選擇疫苗種類。

蔡總統說，「我了解家中有小孩的家庭，難免對疫情感到焦慮不安，這幾天，指揮中心也針對學齡前兒童（6歲以下）開設就醫綠色通道，讓小孩能盡快獲得醫療照顧。」她也說，目前中央也協助北北基桃設置大型篩檢站，減壓醫療院所負擔，也請大家讓醫療資源讓給有需要的朋友，一起努力挺過疫情的關鍵階段。

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