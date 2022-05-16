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監察院副院長提名5月24日表決 柯建銘盼朝野團結一致

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片

立法院本會期不開臨時會，五月底就結束本會期，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天指出，預計在5月24日早上舉行監察院副院長同意權行使的投票，下午則舉行NCC這三位委員同意權行使的投票，希望朝野都能團結一致，好好完成憲法賦予立法院的義務，方為國家之福。

柯建銘指出，監察院副院長一職，懸缺已久，蔡英文總統經過深思熟慮，且多方徵詢意見後，正式提名前立法委員李鴻鈞先生出任此職，今日，總統府秘書長李大維與副祕書長李俊俋，陪同李鴻鈞先生至立法院拜會院長游錫堃，民進黨立法院黨團在此也表達尊重總統這項人事提名之意。

柯建銘指出，李鴻鈞先生為日本大學結構工程學博士，曾任五屆立法委員，與他當了十八年的同事，常常稱他為「小公道伯」，因他雖有黨派，後來也擔任黨職，然而在公共政策的面向時，卻經常能跳脫意識形態，站在持平的立場發言，更常在關鍵時刻站出來，調和不同意見間的衝突。

柯建銘表示，最讓我印象深刻的是，2016年選罷法修正時，時代力量一直主張要拿掉投票率門檻，改採簡單多數決，換言之，只要贊成罷免的人比反對罷免的人多一票，罷免案就通過了。在意見僵持不下時，這時李鴻鈞委員站出來說了一句「降低門檻到一個程度就好，以避免低門檻變成惡鬥工具。」，六年後的今天，經歷過多場罷免案的台灣社會，回頭來看當年李鴻鈞委員這句話，應該有相當的反思。

柯建銘表示，另外，今日立法院交通及教育聯席委員會，也將三位NCC委員提名人之資格審查完畢，觀諸本次三位委員名單，可說都是一時之選，其中，王怡惠是英國卡地夫大學管理博士，現為台經院副研究員；王正嘉為台大法律系博士，現為中正大學法律系教授；陳崇樹為台大電機碩士，現為NCC主任秘書。這三位提名人的專長兼顧管理、技術與法規，相信對未來NCC的業務具有相當大的助益。

立法院 柯建銘 李鴻鈞

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