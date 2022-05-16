快訊

桃園男身體不適送醫不治 死後驗出PCR陽性確診

「0+7」新制上路理賠金掰了？ 產險業者：沒隔離通知書不理賠

【即時短評】盧秀燕防疫措施滿意度高 這幾點讓市民安心

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕防疫滿意度高。圖／聯合報系照片 記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕防疫滿意度高。圖／聯合報系照片 記者黃仲裕／攝影

全台確診數連5天日突破6萬，台灣疫情處於高溫期，台中市確診數從5月12日來維持在4千例上下，境內擁有多家大型醫院，按醫界評估台中市的量能每天可處理PCR篩檢，對照全市確診數，疫情可說在可控範圍內，以台中市282萬人口而論，台中市長盧秀燕團隊的努力及市民危機意識，確實值得一說。

從16日中央公布的29例確診死亡個案，16個個案未打過疫苗，完成3劑疫苗接種僅6例，顯見疫苗接種與確診中、重症的關聯性。根據衛福部統計資料，截至目前，台灣接種第一劑疫苗涵蓋率是85.95%、第二劑疫苗涵蓋率是80.82％、第三劑接種率是63％。

5月14日盧秀燕在防疫記者會上宣布，台中市第一劑疫苗接種涵蓋率達90.08％，也就是說超過9成台中市民都有打過疫苗。此外，台中市第二劑疫苗涵蓋率是84.96％，台中市第三劑覆蓋率是65.67％，優於全國的標準。

台中人重視生活品質，保護家庭生活，因此勇於接種疫苗，增加防疫力。除境內醫療院所數量多，另台中市政府在29個行政區開設「社區疫苗快打站」，更有助民眾就近接種疫苗，去年5月至今，台中社區快打站開設逾3900場次，服務民眾143萬人次，台中不但首創社區快打站，還透過里長、鄰長發放接種通知書，主動通知170萬民眾打疫苗，成果頗顯著。

台中另項首創防疫措施是「前進指揮所」去年5月台灣疫情大爆發時，梨山地區環山部落的平等國小，因女籃校隊曾到台北與賽，平等國小出現師生有感冒症狀，引發染疫疑慮，盧秀燕當下要求成立「前進指揮所」，調派市府人力、物資拉到梨山地區，24小時完成近200名師生、周遭民眾篩檢，即時控管疫情。

有阻斷疫情的成功經驗後，從梨山平等國小到霧峰區的大學、西屯區的國小、北屯、大雅的社區，東區的黃昏市場，甚至百貨公司都曾設置前進指揮所，每當固定地區出現多名確診與不明感染源時，市府就在熱點成立前進指揮所，搭配篩檢站，第一時間處置，讓民眾安心。

最近為了就醫分流、保存醫療量能，市府推出「快篩陽得來速」「兒童就醫得來速」「診所PCR得來速」經衛生局專業評估後，盧火線拍板定案，盧團隊面對危機判斷果決，才能獲得民眾認同。

「焦糖哥哥」陳嘉行的法可供參考，他確診在台中家隔離，這10天很安心「尤其台中市政府衛生局、中山醫學院跟中央的關懷系統，每天都會關心我，市府還送防疫包到我家門口」工作人員很忙碌，但態度非常好「雖然我很愛罵國民黨，但台中市政府沒跟著扯後腿，而是在防疫工作上做好本份，我是打從心裡感謝。」

疫苗 台中市 疫情

延伸閱讀

中市診所PCR得來速 再增3家量能提升

居隔措施再放寬 盧秀燕：中央應普發快篩試劑

盧秀燕建議中央全民普發快篩試劑 給人民工具自我監測

台中+4409 盧秀燕：「兒童就醫得來速」量能擴大

相關新聞

【重磅快評】晚21天作「0+7」決策 這種指揮官太好當了

中央流行疫情指揮中心宣布，從明天起將調整確診者同住家人居家隔離政策，只要打滿3劑疫苗就可改為「0+7」天自主防疫，但政策...

【重磅快評】芬蘭瑞典入北約沒懸念 戰火未必在那引爆

芬蘭與瑞典在同一天內宣布將尋求加入北約，兩者相距不過數個小時，顯然私下早就有所勾串；兩國成功加入恐已毫無懸念，芬蘭的「芬...

【即時短評】王必勝罕見批雙北 搶衛福部長大位？

衛生福利部醫福會執行長王必勝14日批雙北叫不動大醫院，導致問題重重，雙北首長動怒回擊，他才改口沒針對特定縣市。回想當初S...

【即時短評】盧秀燕防疫措施滿意度高 這幾點讓市民安心

全台確診數連5天日突破6萬，台灣疫情處於高溫期，台中市確診數從5月12日來維持在4千例上下，境內擁有多家大型醫院，按醫界...

【重磅快評】動了肝火有靈感？陳時中想出類「0+7」

對於快篩陽視同確診應否擴大適用範圍，中央與雙北市長隔空駁火，指揮官陳時中似乎還動了肝火，以人身自由、醫療責任對雙北打回票...

【重磅快評】病毒又「燒」死幼童 政府說好的病床呢？

基隆兩歲男童上週四確診，隔天晚上高燒42.4度，送往部基醫院急診，可憐的孩子被四家醫院以沒有病房為由拒收，最後轉送北榮途...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。