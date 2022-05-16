【即時短評】盧秀燕防疫措施滿意度高 這幾點讓市民安心

全台確診數連5天日突破6萬，台灣疫情處於高溫期，台中市確診數從5月12日來維持在4千例上下，境內擁有多家大型醫院，按醫界評估台中市的量能每天可處理PCR篩檢，對照全市確診數，疫情可說在可控範圍內，以台中市282萬人口而論，台中市長盧秀燕團隊的努力及市民危機意識，確實值得一說。

從16日中央公布的29例確診死亡個案，16個個案未打過疫苗，完成3劑疫苗接種僅6例，顯見疫苗接種與確診中、重症的關聯性。根據衛福部統計資料，截至目前，台灣接種第一劑疫苗涵蓋率是85.95%、第二劑疫苗涵蓋率是80.82％、第三劑接種率是63％。

5月14日盧秀燕在防疫記者會上宣布，台中市第一劑疫苗接種涵蓋率達90.08％，也就是說超過9成台中市民都有打過疫苗。此外，台中市第二劑疫苗涵蓋率是84.96％，台中市第三劑覆蓋率是65.67％，優於全國的標準。

台中人重視生活品質，保護家庭生活，因此勇於接種疫苗，增加防疫力。除境內醫療院所數量多，另台中市政府在29個行政區開設「社區疫苗快打站」，更有助民眾就近接種疫苗，去年5月至今，台中社區快打站開設逾3900場次，服務民眾143萬人次，台中不但首創社區快打站，還透過里長、鄰長發放接種通知書，主動通知170萬民眾打疫苗，成果頗顯著。

台中另項首創防疫措施是「前進指揮所」去年5月台灣疫情大爆發時，梨山地區環山部落的平等國小，因女籃校隊曾到台北與賽，平等國小出現師生有感冒症狀，引發染疫疑慮，盧秀燕當下要求成立「前進指揮所」，調派市府人力、物資拉到梨山地區，24小時完成近200名師生、周遭民眾篩檢，即時控管疫情。

有阻斷疫情的成功經驗後，從梨山平等國小到霧峰區的大學、西屯區的國小、北屯、大雅的社區，東區的黃昏市場，甚至百貨公司都曾設置前進指揮所，每當固定地區出現多名確診與不明感染源時，市府就在熱點成立前進指揮所，搭配篩檢站，第一時間處置，讓民眾安心。

最近為了就醫分流、保存醫療量能，市府推出「快篩陽得來速」「兒童就醫得來速」「診所PCR得來速」經衛生局專業評估後，盧火線拍板定案，盧團隊面對危機判斷果決，才能獲得民眾認同。

「焦糖哥哥」陳嘉行的法可供參考，他確診在台中家隔離，這10天很安心「尤其台中市政府衛生局、中山醫學院跟中央的關懷系統，每天都會關心我，市府還送防疫包到我家門口」工作人員很忙碌，但態度非常好「雖然我很愛罵國民黨，但台中市政府沒跟著扯後腿，而是在防疫工作上做好本份，我是打從心裡感謝。」