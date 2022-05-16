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【重磅快評】晚21天作「0+7」決策 這種指揮官太好當了

聯合報 / 主筆室
指揮中心今拍板，打滿三劑者居隔改為「0+7」。中央流行疫情指揮中心記者會出席名單左到右指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者邱宜君／攝影
指揮中心今拍板，打滿三劑者居隔改為「0+7」。中央流行疫情指揮中心記者會出席名單左到右指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者邱宜君／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布，從明天起將調整確診者同住家人居家隔離政策，只要打滿3劑疫苗就可改為「0+7」天自主防疫，但政策不適用於「國、高中生」，有專家擔心這一步恐會造成疫情再次爆發，陳時中則解釋，台灣現在是「少量逐步跟病毒共存」，所以逐步放寬解禁。只是指揮中心全無配套，究竟是少量逐步跟病毒共存，還是短時間的大量共存，很快見真章。

坦白說，這次中央指揮中心放寬確診者同住家人居家隔離政策，完全是在地方政府的「催促」之下所作的決策，難怪極力呼籲居隔轉型的新北市長侯友宜說，新北早於上月26日將就居隔轉型草案（即「0+7」）送中央，21天後中央終於跟進，但「拖21天太長了」；侯並認為政策應該加碼，只放寬打第三劑者在執行上有困難，應該一次就到位7天的自我防疫，才是人民的需求。

照理說，與病毒共存的節奏理應由中央掌控，可惜，我們中央疫情指揮中心應變緩慢，總拿清零的政策來執行與病毒共存的防疫作為，以致處處窒礙難行，地方政府面對民眾，只能「自主應變」，以致動作常走在中央前面，指揮中心見民意不可擋，才急忙轉向，不僅已錯失先機，最後也沒有提出配套措施，搞得政策跟不上現況，失分連連，這次放寬確診者同住家人居家隔離政策又何嘗不是如此？

吵了多天，指揮中心今天宣布調整確診者同住家人居家隔離政策，除了宣示打滿3劑疫苗可改為0+7天自主防疫國、高中生不適用之外 ，其他就是衛教宣導了，包括確診個案同住家人可能有發病及感染他人風險，應確實遵守自主防疫規範，自主防疫期間，非必要不要外出，外出需有2日內家用抗原快篩陰性證明，且外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所等等。

令人好奇的是，新北市府21天前就提出居隔轉型草案，草案擺在中央指揮中心21天，這些天來，防疫高官們居然只想出打滿三劑者適用、國、高中生不適用的兩大原則，其他衛教宣導可以照本宣科，實不勞高層費心，陳時中再提台灣現在是少量逐步跟病毒共存，所以就會逐步放寬解禁，也不是什麼高明理論，真的要去思考的防疫作戰配套措施，竟毫無著墨，對這種決策品質，真是令人匪夷所思。 

例如，在「0+7」天的自主防疫期間，打滿3劑的同住者如果要外出只要有2日內家用抗原快篩陰性證明，其實+7是喊好聽的，誰來檢核外出者抗原快篩陰性證明的真偽？如果連視訊醫師要判斷快篩的真偽都有困難，誰又能執行這樣的任務〉又誰能確認當事人是否真打了3劑？難道又要勞煩波麗士大人？至於確診者7天後的抗原快篩陰性證明，同樣也有執行困難的問題。

再者，放寬居隔只是讓民眾回復正常生的的手段之一，對於在過程中可能造成疫情變化，指揮中心責無旁貸要先未雨綢繆一番，包括篩檢站設置有無調整必要、醫護資源重新盤點、弱勢族群醫療協助等，甚至前瞻規劃「檢測到治療」一站式的醫療服務，這些都是指揮中心應該要花腦筋思考的大事，而不是講一些與病毒共存、逐步放寬解的空泛言論，這樣的話，這指揮官也未免太好當了。  

居家隔離 自主防疫

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