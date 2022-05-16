快訊

桃園6旬男排實名制快篩昏倒不治 嚇壞現場民眾

北市防疫急門診爽約率過高 柯文哲氣炸開罵：下次記身分證字號

高雄是防疫模範生？柯文哲：比賽還沒開始

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
有人認為高雄市政府是防疫模範生，相較之下，雙北「太早放手」。對此，柯文哲回應，時間是檢驗真理的唯一標準，「比賽還沒開始，繼續看下去」。圖／北市府提供
有人認為高雄市政府是防疫模範生，相較之下，雙北「太早放手」。對此，柯文哲回應，時間是檢驗真理的唯一標準，「比賽還沒開始，繼續看下去」。圖／北市府提供

本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲今天主持防疫記者會，媒體問柯文哲，有人認為高雄市政府是防疫模範生，相較之下，雙北「太早放手」。對此，柯文哲回應，時間是檢驗真理的唯一標準，「比賽還沒開始，繼續看下去」。

對於總統蔡英文日前召開防疫諮詢會議，媒體今天問柯文哲，這場會議中，很多人誇高雄政府防疫好，是「防疫模範生」。對此，柯文哲回應，時間是檢驗真理的唯一標準，但這場比賽還沒有開始。

柯文哲說，一般政府要開放邊境，好歹感染人數要超過總人口5%，10%算正常，甚至南韓是34%，但現在台灣才感染多少人？不到總人口的3%，所以他要講，「比賽還沒有開始，繼續再看下去。

對於是否有人帶風向？柯文哲則表示，就是認真做事，不要每天搞政治，幹什麼！

柯文哲 疫情 蔡英文

延伸閱讀

叫不動醫院？柯文哲：王必勝觀念錯誤 醫療不是唯利是圖

怒罵氣死了！ 柯文哲：急門診爽約高 下次記身分證字號

0+7明上路！柯文哲：日確診6萬執行難 只能訴諸國民道德

北市+9274 柯文哲分析這幾原因：北北基桃確診已趨平

相關新聞

高雄是防疫模範生？柯文哲：比賽還沒開始

本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲今天主持防疫記者會，媒體問柯文哲，有人認為高雄市政府是防疫模範生，相較之下，雙北「太早放...

叫不動醫院？柯文哲：王必勝觀念錯誤 醫療不是唯利是圖

衛福部醫福會執行長王必勝日前受訪表示，雙北叫不動地區醫院和大型教學醫院，引爆雙北市長大反彈，台北市長柯文哲昨天嗆，這是典...

備戰百里侯／陳時中亂糟糟 林佳龍靜悄悄 綠誰戰北市5月底明朗？

新冠疫情燒出兒童疫苗、快篩試劑、醫護人力不足等問題，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的滿意度、支持度受創，陳水扁辦公室前主任陳淞山5月12日撰文稱陳時中靠勢傲慢，防疫表現捧得太高，陳時中應該宣布不參加任何縣市首長及民意代表選舉，全心投入防疫，挽回民眾對他的信任危機。陳淞山的文章，讓不少人覺得心有戚戚。 蔡英文總統公開稱許陳時中率領的防疫團隊的防疫好成績，要求民進黨給予防疫團隊最大支持與鼓勵，全民團結抗疫。 陳淞山的雜音及蔡英文公開支持陳時中，以及已表態對台北市長職務有所準備的前交通部長林佳龍近期的靜悄悄，都讓民進黨由誰出戰台北市長更加陷入迷霧。

疫情口水仗我該相信誰？專家：找正確資訊也要自主應變

台灣疫情尚未到達高峰，各方口水仗卻淹沒閱聽人的視線，在社群媒體的演算法及同溫層效益下，對疫情的解讀不一，甚至打筆仗的媒體人、醫師、公衛學者都自詡專家，成為台灣面對艱困疫情，在調整步伐抗疫下，最令民眾不解的亂象。 台灣新冠確診人數連日破6萬人，重症死亡數屢衝上兩位數，面對疫情的恐慌、不解與焦躁，不斷在社會中蔓延，各方所謂的專家，紛紛提出疫情分析與建言，更使民眾狐疑，究竟該相信誰？

偏鄉難買快篩 確診率攀升 政府看到了嗎

疫情之下，誰都很不容易，地處偏遠的原鄉更艱辛，新竹尖石鄉長的一封信掀開飽受疫情肆虐的原鄉等待政府救援的困境。 尖石鄉長曾國大在信裡說，尖石鄉幅員遼闊，以鎮西堡部落為例，距最近快篩劑販售點往返車程逾4小時，但花上這麼多時間不保證買得到，快篩試劑缺乏，族人舟車勞頓經常空手而回。不僅快篩試劑難買，PCR更難，離最近PCR採檢點也要8小時的歴程，加上採檢時段限於晚上6點到9點，造成偏遠村落族人極大困擾與不便。

【即時短評】王必勝罕見批雙北 搶衛福部長大位？

衛生福利部醫福會執行長王必勝14日批雙北叫不動大醫院，導致問題重重，雙北首長動怒回擊，他才改口沒針對特定縣市。回想當初S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。