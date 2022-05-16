高雄是防疫模範生？柯文哲：比賽還沒開始
本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲今天主持防疫記者會，媒體問柯文哲，有人認為高雄市政府是防疫模範生，相較之下，雙北「太早放手」。對此，柯文哲回應，時間是檢驗真理的唯一標準，「比賽還沒開始，繼續看下去」。
對於總統蔡英文日前召開防疫諮詢會議，媒體今天問柯文哲，這場會議中，很多人誇高雄政府防疫好，是「防疫模範生」。對此，柯文哲回應，時間是檢驗真理的唯一標準，但這場比賽還沒有開始。
柯文哲說，一般政府要開放邊境，好歹感染人數要超過總人口5%，10%算正常，甚至南韓是34%，但現在台灣才感染多少人？不到總人口的3%，所以他要講，「比賽還沒有開始，繼續再看下去。
對於是否有人帶風向？柯文哲則表示，就是認真做事，不要每天搞政治，幹什麼！
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