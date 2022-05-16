叫不動醫院？柯文哲：王必勝觀念錯誤 醫療不是唯利是圖

衛福部醫福會執行長王必勝日前受訪表示，雙北叫不動地區醫院和大型教學醫院，引爆雙北市長大反彈，台北市長柯文哲昨天嗆，這是典型民進黨做出的新聞。柯文哲今天再度表示，王必勝是觀念錯誤，醫療事業有其特殊性、是救人事業，不是平常做生意、要吃飯、去八大行業、卡拉OK搏感情，「醫療是醫療，不是唯利是圖的商業，搞清楚」。

對於雙北市長叫不動醫院，只能靠市聯醫體系苦撐的說法，柯文哲今天說，醫療事業有特殊性、是救人的，不是平常做生意、要吃飯、喝酒、一起去卡拉OK、八大行業，要搏感情建立私人關係做生意，「這不是唯利是圖的商業」。

柯文哲說，他自己就從來沒有跟榮總院長吃過一次飯，到現在為止，一次都沒有，但今天國家有難，需要北榮到中正紀念堂開防疫急門診，限時要日夜趕工，「他會說柯文哲沒跟我吃過飯而擺爛？不會啊！」

柯文哲說，台北市是這樣，只要有需要的時候，哪一家醫院會說，因柯文哲平常沒有一起吃飯就擺爛？新光院長是老師輩，馬上跑第一線設置北士科車來速；萬芳醫院也開設木柵機廠車來速；甚至今天中正紀念堂是北榮開設，這三個院長他都沒有吃過飯，「醫療是醫療，不是唯利是圖的商業，搞清楚」。