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監院副院長被提名 李鴻鈞拜會立法院 柯建銘：會支持

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
總統府秘書長李大維今與監察院副院長被提名人李鴻鈞，下午前往立法院拜會立法院長游錫堃及在野黨立院黨團。圖／立法院提供
總統府秘書長李大維今與監察院副院長被提名人李鴻鈞，下午前往立法院拜會立法院長游錫堃及在野黨立院黨團。圖／立法院提供

總統府秘書長李大維今與監察院副院長被提名人李鴻鈞，下午前往立法院拜會立法院長游錫堃及在野黨立院黨團。李鴻鈞受訪時表示，感謝蔡英文總統對他的提名與信任；至於綠營內部仍有雜音，他會一一打電話說明。民進黨團總召柯建銘則肯定李鴻鈞「是講道理、可溝通的人」，民進黨團會支持。

監察院副院長懸缺逾一年半，蔡總統日前提名李鴻鈞，該人事同意權案13日排入立法院院會報告事項，並決議於18日全院委員會進行審查，24日院會行使同意權投票。李大維表示，李鴻鈞曾在立法院擔任過18年共計5屆立法委員，並具日本大學土木工程博士學位，學養專長具佳。

李鴻鈞表示，感謝總統對他提名與信任，當年立法院歷練讓他成長很多，他最基本原則就是一個立場，站在國家、人民的立場。他拜會完立法院長後，接著拜會國民黨團，並在民進黨團周五黨團大會，一次和成員拜會，他直接面對，尋求支持。

柯建銘表示，李鴻鈞在立法院經驗豐富，在朝野協商常常與李鴻鈞接觸，他是講道理、可以溝通的人，對於立法也很清楚，既然總統提名他，黨團就會支持；媒體追問，該提名是否獲得所有綠委支持？柯建銘則說「應該是這樣」。

游錫堃表示，站在國會行政部分立場必須超然、客觀，他尊重總統職權，也尊重立法院合議制。

立法院 李鴻鈞 民進黨

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