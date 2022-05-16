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桃＋8635病例略減 鄭文燦：類0＋7上路會準備充分快篩

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
中央公布防疫新制「類0＋7」，市長鄭文燦表示，市府會準備充分快篩，並與中央密切配合。圖／市府提供
中央公布防疫新制「類0＋7」，市長鄭文燦表示，市府會準備充分快篩，並與中央密切配合。圖／市府提供

桃園今天新增8635例本土個案，確診人數和前幾天比略為下降。針對中央公布防疫新制「類0＋7」，市長鄭文燦表示，市府會準備充分快篩，並與中央密切配合，維護民眾健康、法律上的權益。

「類0＋7」將上路，鄭文燦表示，依經驗判斷有約10至20％的個案會由陰轉陽，因此一定要準備充分快篩試劑，地方政府會與中央密切搭配，避免2次傳播、家庭傳播，減少不必要的黑數，讓民眾的生活和工作都能兼顧。

鄭文燦表示，桃園現在有30個採檢站，分別為14家醫院採檢站、7家診所採檢站及9個社區採檢站，其中社區採檢站陽性率達8成，代表有傳播鏈仍在社區中，市府將在中壢、大溪及龜山區各增設1個採檢站，採檢站總數會到達33個，預估採檢量能可達到1萬8千人，盼能揪出黑數。

鄭文燦說，9個社區採檢站中，中路、龍岡採檢站已率先執行「長幼PCR三合一綠色通道」，成效良好，其餘7個社區採檢站也將於明天增設，並全面放寬年齡限制，6歲以下兒童、60歲以上長者都能採檢，另林口長庚、部桃、敏盛、榮總桃園分院、國軍總醫院也設置幼兒急診綠色通道。

新冠肺炎 COVID-19

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