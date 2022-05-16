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【即時短評】王必勝罕見批雙北 搶衛福部長大位？

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
王必勝大動作痛批雙北首長，令外界好奇是否是為爭取衛福部長大位。圖／報系資料照
王必勝大動作痛批雙北首長，令外界好奇是否是為爭取衛福部長大位。圖／報系資料照

衛生福利部醫福會執行長王必勝14日批雙北叫不動大醫院，導致問題重重，雙北首長動怒回擊，他才改口沒針對特定縣市。回想當初SARS事件，也是前總統陳水扁召開國安會議要求國軍松山醫院協助，並說服其他大醫院共同承擔，王必勝要找的應是蔡英文總統，而非雙北市長，除非王必勝這些行為與爭搶衛福部長大位有關，那這一切似乎都變得「順理成章」。

王必勝日前接受專訪時提到，台北市、新北市在疫情爆發時，只能依靠聯醫系統設置篩檢站，明顯叫不動大型教學醫院、地區醫院。王轉頭又說，像高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦就做得很好，呼籲地方政府「平常就要與醫院培養好感情」。未料此舉引來批評聲浪，王才趕緊在臉書發文補救。

新北市府高層表示，「王必勝本身才是問題所在」，試問，若沒有雙北市長的強力回應，怎麼會在「叫不動」新聞見報後19個小時，才來了這篇「沒有特別指哪個縣市」，不早就已經積非成是，沒人否認，就算默認。由此可見地方政府對全心防疫還要被王必勝批評相當不滿。

其實，篩檢站問題可以新北市為例，全市18家急救醫院全都設有篩檢站，另外38處篩檢站也是全台最多，王必勝這番言論反倒暴露自己不了解基層狀況。且中央突如其來宣布共存，全台亂糟糟，王必勝卻能說得像是只有雙北有問題似的，這實在不大像王必勝以往的作風。

再者，19年前SARS事件發生時，各大醫院面對病毒避之唯恐不及，最後還是陳水扁召開國安會議，以總統層級要求不同單位管轄的大型醫院共同抗疫才解決問題，王必勝若認為雙北首長叫不動大醫院，是不是回去找蔡英文協助會比較快？

王必勝的一連串動作也讓人好奇，為何非要在這時間點炮打雙北市長？醫界懷疑，現任衛福部長陳時中想在年底參選台北市長選戰，而衛福部長由誰來接，受到矚目，接班人一定要有知名度，還要能讓綠營信服。

王必勝的知名度自然足夠，不過他的競爭對手也不是省油的燈，內部競爭激烈。王必勝此時若能代表綠營痛擊最大諸侯，不僅能對內部展現忠誠，還能為自己增添不少綠營支持者。若爭搶衛福部長大位真是最終目的，那一切行為似乎都是順理成章而已。

王必勝 篩檢站

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