世界衛生大會將登場 蔡英文：台灣不該被排除

世界衛生大會(WHA)將於本月22至28日在日內瓦舉行,但我國尚未收到邀請函。蔡英文總統今天在臉書上指出,積極貢獻國際醫療公衛的台灣,不應該被排除在WHA之外。相反地,台灣的加入,一定能為世界建立更強健的衛生體系,來面對未來各項挑戰。

蔡總統表示,這陣子,面對疫情的變化,在大家的團結合作下,台灣進行了各項防疫策略的調整、防疫物資盤整及醫療量能整備。這幾年全球面對疫情挑戰,也更凸顯了,病毒是不分國界,健康防疫也不該有國界。

蔡總統說,世界衛生大會即將展開,感謝友邦以及全球民主夥伴,這段時間以來,紛紛用行動支持台灣的參與,我方的各代表處以及許多海內外的朋友也積極站出來,讓世界聽到「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping(台灣可以幫忙,台灣正在幫忙)」,在台灣面對疫情挑戰之際,這股力挺浪潮更顯溫暖。

蔡總統說,自從全球疫情爆發,台灣不僅向國際捐贈口罩、醫療器材以及疫苗等人道救援,也和全球夥伴分享經驗,共同對抗疫情的挑戰。台灣也同樣獲得許多國家的奧援,撐過防疫的關鍵時刻。

蔡總統在臉書上分享外交部影片,內容包括台灣醫師杜繼誠在非洲醫療團服務15年,致力改善當地居民的健康;台灣醫療團隊的助產士訓練計畫,大幅降低當地產婦及新生兒死亡率。

蔡總統說,不論何時,台灣都持續向世界展現,台灣有決心也有能力幫忙,並為國際社會做出重要貢獻。相信這就是世界衛生組織「Health for All」的具體展現。

蔡總統說,積極貢獻國際醫療公衛的台灣,不應該被排除在WHA之外。相反地,台灣的加入,一定能為世界建立更強健的衛生體系,來面對未來各項挑戰。「我們會持續努力,為國際社會貢獻良善力量,也請大家一起分享這支影片,讓台灣的聲音被聽見。」