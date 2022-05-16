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世界衛生大會將登場 蔡英文：台灣不該被排除

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／總統府提供
蔡英文總統。圖／總統府提供

世界衛生大會（WHA）將於本月22至28日在日內瓦舉行，但我國尚未收到邀請函。蔡英文總統今天在臉書上指出，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA之外。相反地，台灣的加入，一定能為世界建立更強健的衛生體系，來面對未來各項挑戰。

蔡總統表示，這陣子，面對疫情的變化，在大家的團結合作下，台灣進行了各項防疫策略的調整、防疫物資盤整及醫療量能整備。這幾年全球面對疫情挑戰，也更凸顯了，病毒是不分國界，健康防疫也不該有國界。

蔡總統說，世界衛生大會即將展開，感謝友邦以及全球民主夥伴，這段時間以來，紛紛用行動支持台灣的參與，我方的各代表處以及許多海內外的朋友也積極站出來，讓世界聽到「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping（台灣可以幫忙，台灣正在幫忙）」，在台灣面對疫情挑戰之際，這股力挺浪潮更顯溫暖。

蔡總統說，自從全球疫情爆發，台灣不僅向國際捐贈口罩、醫療器材以及疫苗等人道救援，也和全球夥伴分享經驗，共同對抗疫情的挑戰。台灣也同樣獲得許多國家的奧援，撐過防疫的關鍵時刻。

蔡總統在臉書上分享外交部影片，內容包括台灣醫師杜繼誠在非洲醫療團服務15年，致力改善當地居民的健康；台灣醫療團隊的助產士訓練計畫，大幅降低當地產婦及新生兒死亡率。

蔡總統說，不論何時，台灣都持續向世界展現，台灣有決心也有能力幫忙，並為國際社會做出重要貢獻。相信這就是世界衛生組織「Health for All」的具體展現。

蔡總統說，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA之外。相反地，台灣的加入，一定能為世界建立更強健的衛生體系，來面對未來各項挑戰。「我們會持續努力，為國際社會貢獻良善力量，也請大家一起分享這支影片，讓台灣的聲音被聽見。」

疫情 WHA

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