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鍾東錦直球對決：若徐志榮不選縣長 我全力以赴

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會議長鍾東錦今天在國民黨縣黨部「向鄉親報告」，湧進大批支持者，強調如果立委徐志榮沒有參選縣長意願，他會啟動參選模式。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會議長鍾東錦今天在國民黨縣黨部「向鄉親報告」，湧進大批支持者，強調如果立委徐志榮沒有參選縣長意願，他會啟動參選模式。記者范榮達／攝影

苗栗縣議會議長鍾東錦今天直球對決，強調國民黨中央如果徵召提名立委徐志榮參選下屆縣長，他會第一個跳出來輔選，但如果徐志榮沒有意願，他會啟動參選模式，全力以赴為苗栗鄉親打拚；徐志榮今天連兩天沒有接電話，無法得知他的態度。

選在國民黨5月18日中常會前，鍾東錦今天在縣黨部「向鄉親報告」，湧進大批支持者。

鍾東錦說，距離選舉投票半年多，其他各黨都已決定縣長參選人，國民黨懸而未決，時間不站在國民黨這邊，必須盡快定案，最近傳出黨中央鎖定徵召徐志榮參選，他第一時間錯愕、灰心、無法理解，卻也感受到鄉親與擁抱，但不能造成國民黨的傷害。

鍾東錦強調「我的態度不是參選到底」，而是尊重黨中央，尊重黨主席朱立倫自有考量，如果決定徵召提名徐志榮，他會第一個站出來輔選，展現藍軍團結氣勢，徐志榮若持續沒有參選意願，他則是義無反顧，更將挺身而出。

此外，他最在意朱立倫日前到苗栗與他會談，透露有人狀告黨中央抹黑他有強姦和殺人素行，只要有人可以拿出證據，他會立刻辭去議長職務、退出政壇，發給獎金10萬元，但如有人再汙衊，將立即提告。

鍾東錦還原前科，表示20幾歲曾交往一名女友有夫之婦，因而被告妨害家庭，此外，年少氣盛時，曾與昔日同窗飲酒後爭執打架，持餐廳西瓜刀畫破對方肚皮，涉及殺人未遂，因此入監服刑。 另，他曾因少不更事留了案底，警總以管訓名義坐黑牢一年多，無處申冤，他絕非黑道，唯一加入的是國民黨。

鍾東錦說，這些都是30幾年前的陳年往事，他面對年輕時曾犯的過錯已付出代價，也一直努力回饋社會，「人在做、天在看」，站出來說明給交代，期望黨中央不應聽信抹黑、放話的誣陷，透過公平、公正、公開，推出最有能力的縣長參選人。

苗栗縣議會議長鍾東錦今天在國民黨縣黨部「向鄉親報告」，湧進大批支持者，強調如果立委徐志榮沒有參選縣長意願，他會啟動參選模式。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會議長鍾東錦今天在國民黨縣黨部「向鄉親報告」，湧進大批支持者，強調如果立委徐志榮沒有參選縣長意願，他會啟動參選模式。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會議長鍾東錦今天在國民黨縣黨部「向鄉親報告」，湧進大批支持者，強調如果立委徐志榮沒有參選縣長意願，他會啟動參選模式。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會議長鍾東錦今天在國民黨縣黨部「向鄉親報告」，湧進大批支持者，強調如果立委徐志榮沒有參選縣長意願，他會啟動參選模式。記者范榮達／攝影

徐志榮 國民黨 朱立倫

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