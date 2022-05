美刪官網美台關係陳述 陳明通：對台六大保證更加鞏固

美國國務院日前刪除官網上2018年以前台美關係事實陳述的版本,刪除包括台灣是中國的一部分、不支持台灣獨立等字句。國安局長陳明通上午在立法院解讀表示,這意謂美國的一個中國政策被更加鞏固,如過去較少提及的六大保證,其中一個很重要的部分,就是美國從未改變台灣主權的地位,他籲外界注意美國在台美安全戰略上的實際操作,如美國驅逐艦定期穿行台灣海峽,台美安全關係堅若磐石。

立法院外交及國防委員會上午邀請陳明通、外交部次長田中光以「印太最新情勢發展與未來動向」為題進行專案報告,並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢表示,美國國務院上周刪除官網上2018年以前台美關係事實陳述的版本,刪除包括台灣是中國的一部分、不支持台灣獨立等字句,引發不同解讀。數日後美國務院發言人又出面說明,口頭宣示一個中國政策沒有改變,國安局的看法是什麼?美曾表達台美關係堅若磐石,但美方表述上的微調後,仍堅持一個中國政策,是不是也意謂美一個中國政策也是堅若磐石?

陳明通回應表示,美方已清楚說明政策。而美國的一個中國政策,過去少提六大保證,其中一個很重要的部分,是美國從未改變台灣主權的地位(編按:There has been no change in our longstanding position on the issue of sovereignty over Taiwan),這就清楚表達,美方不承認中華人民共和國對台灣擁有主權,當中共要說一中原則、台灣是它的一部分時,美國就會跳出來。美國防部最近有一新聞稿即清楚指出,美「中」國防部長奧斯丁與魏鳳和對話時,中共一直吃他豆腐稱奧斯丁接受一中原則,美方即時聲明:從來沒有過。

立委追問表示,國安局的意思是說一中原則內容有改變?陳明通表示,應說一個中國內容被更鞏固,如六大保證。

立委表示,美一個中國內涵包括台灣關係法、三公報與六大保證,會否意謂美國的調整重點在這邊?就是要告訴外界,美很清楚。而且美國戰略清晰與戰略模糊的問題,陳明通曾稱是安全上清晰、政治上模糊。但相對而言,美方對台與兩岸是政治主權上清晰,但安全戰略上模糊,包括美這次改變,是在強調美台沒有邦交關係,承認與誰有邦交,但安全議題上從不承諾,保有一個未來可及發動任何動作的空間,如台海戰事美國會否出兵,因此是政治主權清晰,安全戰略模糊。

陳明通說,台美安全關係其實是堅若磐石的,且操作層面很清楚,如每月美國驅逐艦就過來,ODA就過來,操作層次很清楚。

立委提醒,立法院外交及國防委員會考察軍方,現在共機一來,我機一定上去,訓練就等於在執行任務,壓力與強度高,雷達上看得到的共艦,我軍也幾乎有一艘艦必須跟著對方,我國資源夠不夠?近期共軍遼寧號在東部外海演習,在我們鄰接區內24浬邊緣的共艦,一定要跟,有沒有這麼多船?怎麼辦?國家情報高層必須關注政治與國際關係上如何處理。