美刪官網美台關係陳述 陳明通：對台六大保證更加鞏固

美國國務院日前刪除官網上2018年以前台美關係事實陳述的版本，刪除包括台灣是中國的一部分、不支持台灣獨立等字句。國安局長陳明通上午在立法院解讀表示，這意謂美國的一個中國政策被更加鞏固，如過去較少提及的六大保證，其中一個很重要的部分，就是美國從未改變台灣主權的地位，他籲外界注意美國在台美安全戰略上的實際操作，如美國驅逐艦定期穿行台灣海峽，台美安全關係堅若磐石。

立法院外交及國防委員會上午邀請陳明通、外交部次長田中光以「印太最新情勢發展與未來動向」為題進行專案報告，並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢表示，美國國務院上周刪除官網上2018年以前台美關係事實陳述的版本，刪除包括台灣是中國的一部分、不支持台灣獨立等字句，引發不同解讀。數日後美國務院發言人又出面說明，口頭宣示一個中國政策沒有改變，國安局的看法是什麼？美曾表達台美關係堅若磐石，但美方表述上的微調後，仍堅持一個中國政策，是不是也意謂美一個中國政策也是堅若磐石？

陳明通回應表示，美方已清楚說明政策。而美國的一個中國政策，過去少提六大保證，其中一個很重要的部分，是美國從未改變台灣主權的地位(編按：There has been no change in our longstanding position on the issue of sovereignty over Taiwan)，這就清楚表達，美方不承認中華人民共和國對台灣擁有主權，當中共要說一中原則、台灣是它的一部分時，美國就會跳出來。美國防部最近有一新聞稿即清楚指出，美「中」國防部長奧斯丁與魏鳳和對話時，中共一直吃他豆腐稱奧斯丁接受一中原則，美方即時聲明：從來沒有過。

立委追問表示，國安局的意思是說一中原則內容有改變？陳明通表示，應說一個中國內容被更鞏固，如六大保證。

立委表示，美一個中國內涵包括台灣關係法、三公報與六大保證，會否意謂美國的調整重點在這邊？就是要告訴外界，美很清楚。而且美國戰略清晰與戰略模糊的問題，陳明通曾稱是安全上清晰、政治上模糊。但相對而言，美方對台與兩岸是政治主權上清晰，但安全戰略上模糊，包括美這次改變，是在強調美台沒有邦交關係，承認與誰有邦交，但安全議題上從不承諾，保有一個未來可及發動任何動作的空間，如台海戰事美國會否出兵，因此是政治主權清晰，安全戰略模糊。

陳明通說，台美安全關係其實是堅若磐石的，且操作層面很清楚，如每月美國驅逐艦就過來，ODA就過來，操作層次很清楚。

立委提醒，立法院外交及國防委員會考察軍方，現在共機一來，我機一定上去，訓練就等於在執行任務，壓力與強度高，雷達上看得到的共艦，我軍也幾乎有一艘艦必須跟著對方，我國資源夠不夠？近期共軍遼寧號在東部外海演習，在我們鄰接區內24浬邊緣的共艦，一定要跟，有沒有這麼多船？怎麼辦？國家情報高層必須關注政治與國際關係上如何處理。