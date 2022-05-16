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美會否於WHA為我加入提案？田中光：無法替美回答

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
外交部次長田中光（右）。圖／取自立法院直播畫面
外交部次長田中光（右）。圖／取自立法院直播畫面

世界衛生組織（WHO）將在22日舉行大會（WHA），但台灣尚未收到邀請函，美國總統拜登13日簽署眾議院提出法案，指示國務卿協助台灣重獲WHO觀察員身分，以參加世界衛生大會（WHA）。外交部今天在立法院被詢及美國會否在大會中為我參與會議提案，外交部次長田中光表示，這個策略他無法替美國說明。

立法院外交及國防委員會上午邀請國安局長陳明通、外交部次長田中光以「印太最新情勢發展與未來動向」為題進行專案報告，並備質詢。

國民黨立委江啟臣質詢表示，美國總統拜登簽署眾議院支持台灣參加WHA（世界衛生大會）的提案，但今年美國會否替我國在大會中為我成為觀察員提案？外交部是否曾努力促使美國國務院協助我方？既然中國大陸這條路走不通，美方能否替我國在會中提案？

田中光表示，這個策略他無法替美國說明。而我國是多元、多角化去爭取支持。他說，如果駐外單位沒有努力，他不相信美國會議員會這樣支持台灣。

江啟臣表示，大家都知道關鍵在哪裡，美國會議員提案已很多，不僅支持我參與WHA，還包括軍售等，但這僅是「PEOPLE TO PEOPLE」，關鍵是在行政部門，若美行政部門不能為我提案，今年勢必又要落空。

立委表示，我國參與國際組織不能淪為僅有宣傳，沒有實質效果。當病毒肆虐的國際環境，我國必須與國際社會討論，才不會淪為疫情的破口。我參與WHA必須獲得解決。

美國 WHA 外交部

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