陳明通：確有中共提供資金給台灣網紅從事認知作戰

國安局長陳明通上午在立法院表示，確有中共提供資金給台灣網紅從事認知作戰的現象，有相關部門處理此事。

立法院外交及國防委員會上午邀請陳明通、外交部次長田中光以「印太最新情勢發展與未來動向」為題進行專案報告，並備質詢。陳明通會前受訪時作上開表示。

媒體報導，中共官方主導的「兩岸青年發展論壇」上週三於中國杭州登場，「台灣表妹」李喬昕、YouTuber「寒國人」張紹群等多名台灣網紅均受邀參加，分享經營自媒體成功經驗，並鼓勵台青赴中發展。有民進黨立委宣稱，中共利用網紅對台灣年輕人發動認知作戰，國安單位應調查背後有無合作行為。

報導指出，烏俄戰爭初期即有網紅自稱「來自寶島的綱綱」，於網上散布中方協助在烏克蘭的台灣民眾「撤僑」等不實訊息；近期也有在大陸發展的台青拍攝「滴水驗親」、「我們都是劉畊宏」等短片於網路流傳。

對中共疑提供資金供台灣網紅從事認知作戰，陳明通表示，按相關法規，國安局是負責情蒐情研，發現確實有這些現象，會有相關部門處理。

陳明通說，像上次烏克蘭的事情，所謂「來自寶島的綱綱」，根本就是在深圳培植所的網紅，並試圖炮製關西機場事件，「人根本不在烏克蘭，還大聲嚷嚷中共派飛機載台灣人」，講一些配合統戰的話，但實情在24小時內就被揭露。他說，這是對方操作的認知作戰，國安局會把實情揭露給國人。確有中共提供資金給台灣網紅從事認知作戰