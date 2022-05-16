快訊

醫推化痰藥「可降4成死亡率」陳時中說還要討論！藥局搶到缺貨

美國南加州教堂槍擊案1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

整理包／居隔中要快篩？確診怎麼辦？111國中會考登場 要怎麼防疫應變

陳明通：確有中共提供資金給台灣網紅從事認知作戰

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長陳明通（右）。圖/取自立法院直播畫面
國安局長陳明通（右）。圖/取自立法院直播畫面

國安局長陳明通上午在立法院表示，確有中共提供資金給台灣網紅從事認知作戰的現象，有相關部門處理此事。

立法院外交及國防委員會上午邀請陳明通、外交部次長田中光以「印太最新情勢發展與未來動向」為題進行專案報告，並備質詢。陳明通會前受訪時作上開表示。

媒體報導，中共官方主導的「兩岸青年發展論壇」上週三於中國杭州登場，「台灣表妹」李喬昕、YouTuber「寒國人」張紹群等多名台灣網紅均受邀參加，分享經營自媒體成功經驗，並鼓勵台青赴中發展。有民進黨立委宣稱，中共利用網紅對台灣年輕人發動認知作戰，國安單位應調查背後有無合作行為。

報導指出，烏俄戰爭初期即有網紅自稱「來自寶島的綱綱」，於網上散布中方協助在烏克蘭的台灣民眾「撤僑」等不實訊息；近期也有在大陸發展的台青拍攝「滴水驗親」、「我們都是劉畊宏」等短片於網路流傳。

對中共疑提供資金供台灣網紅從事認知作戰，陳明通表示，按相關法規，國安局是負責情蒐情研，發現確實有這些現象，會有相關部門處理。

陳明通說，像上次烏克蘭的事情，所謂「來自寶島的綱綱」，根本就是在深圳培植所的網紅，並試圖炮製關西機場事件，「人根本不在烏克蘭，還大聲嚷嚷中共派飛機載台灣人」，講一些配合統戰的話，但實情在24小時內就被揭露。他說，這是對方操作的認知作戰，國安局會把實情揭露給國人。確有中共提供資金給台灣網紅從事認知作戰

網紅 國安局 中共

延伸閱讀

【專家之眼】層峰被突襲 外館狀況外 情報更慘敗

華視誤植共軍導彈攻擊訊息 陳明通：犯了不可原諒的錯誤

中日和約七十周年 陳明通：中華民國主權一直存在

韓籍潛水救難艦徘徊台灣海峽不去 國安局長：要檢討

相關新聞

政府防疫2大罩門「缺與慢」 指揮官不敢扛責就該換人

昨天是新冠肺炎疫情雙北升級三級警戒一周年，升級前一天新增新冠肺炎本土病例180例，當時病床缺、疫苗缺，病故者暴增的恐怖情景，記憶猶新，一年過去了，我們以為給政府一年的時間超前部署，這次面臨疫情洪峰應可安然度過，現在呈現的景象是，快篩缺、PCR缺、兒童疫苗缺、藥物缺，連單日死亡數都創下史上新高，比起去年三級警戒還慘，我們的總統卻說防疫團隊成績也算相當好。只能說，比起病毒，執政者的顢頇與無能更可怕。

陳明通：確有中共提供資金給台灣網紅從事認知作戰

國安局長陳明通上午在立法院表示，確有中共提供資金給台灣網紅從事認知作戰的現象，有相關部門處理此事。

照片看歷史／1955年 香港調景嶺難民營傷殘義胞來台安置

1955年5月16日，居留香港調景嶺難民營傷殘義胞，首批連眷屬115人（包括女性11人）上午乘四川輪抵達基隆，並分送各地安置。此批傷殘義胞多於38年廣州淪陷後撤抵香港，嚮往祖國己久，此次方遂宿願，當四川輪靠近碼頭，聞到祖國的氣息時，多數義胞都喜極涕零。...

陳其邁防疫藏貓膩 整合這些人脈 暗中布樁一箭雙鵰

高雄近來每天公布的新增確診病例與中央流行疫情指揮中心數據有出入，差距從個位數到三位數不等，難道中央與地方不同調？高雄市政府表示，相差的病例數包括境外移入、系統重複通報或二採改判，均轉銜其他縣市而剔除，市長陳其邁更私下說「全台只有高雄努力這麼做」，轉銜一個等於少一個漏網之魚。

國安局：疫後經濟復甦需求 美中競逐將更趨激烈

國家安全局表示，研判印太最新情勢，中共將利用部分印太國家對疫後經濟復甦需求，加大拉攏力度以突破美國的戰略圍堵；美方則將藉...

保留馬政府台灣地位說帖 外交部：無法否認歷史

「台灣地位未定論」惹議，有學者質疑外交部保留馬政府時期所發布「台灣的國際法地位說帖」，使外界誤解現今政府立場。外交部昨說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。