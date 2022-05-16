國安局：疫後經濟復甦需求 美中競逐將更趨激烈
國家安全局表示，研判印太最新情勢，中共將利用部分印太國家對疫後經濟復甦需求，加大拉攏力度以突破美國的戰略圍堵；美方則將藉雙邊同盟等安全架構，擴大民主陣營能量，以提升對中共嚇阻能力，未來美中競逐將更趨激烈。
立法院外交及國防委員會今邀請國家安全局、外交部首長列席，以「印太最新情勢發展與未來動向」為題，進行專案報告。
針對印太情勢發展現況，國安局在報告中指出，美國未因俄羅斯與烏克蘭的戰事降低對印太地區投入，美方除了持續強化與日本、澳洲、南韓等盟邦合作，並強調與英國、德國、法國、印度等，共同維護印太海域自由開放。
此外，美國總統拜登也邀請東協國家領袖赴華府召開特別峰會，且5月下旬將訪南韓、日本出席QUAD（美日印澳四方安全對話）峰會，討論共同應對俄國、中共與北韓等區域安全威脅。
國安局表示，俄烏戰事發生迄今，中共擴大在印太外交布局，包括外長王毅訪問巴基斯坦、阿富汗、印度、尼泊爾等南亞國家；另邀印尼、緬甸、泰國、菲律賓等國外長訪陸，及與越南、柬埔寨外長通話或視訊、中國國家主席習近平與菲賓律總統杜特蒂通話等，中共並與索羅門簽署安全合作協議，擴大在印太地區影響力。
國安局分析，美方藉由強化QUAD、AUKUS（澳英美三方安全夥伴）、雙邊同盟等安全架構，展現維護印太和平穩定決心，持續結合印太盟友及理念相近國家，擴大民主陣營能量，以提升對中共嚇阻能力。
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