國安局：疫後經濟復甦需求 美中競逐將更趨激烈

疫情嚴峻，醫療量能與防疫物資不足，釀成龐大民怨，不少民眾將矛頭指向中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，綠營人士指出，這股民怨未獲紓解，影響到蔡英文總統與民進黨，因為蔡英文4月初宣布的，以減災為目標，非放任病毒肆虐的新台灣模式未見效，其次是蔡英文用來營造親和力，與民溝通管道的臉書粉絲頁，近來出現說什麼都錯，多說多錯的尷尬情形，彷彿2018年選舉前因為一例一休修法等爭議釀成討厭民進黨的氛圍重現。

2022-05-15 15:00