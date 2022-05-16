國安局：疫後經濟復甦需求 美中競逐將更趨激烈

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國安局。圖／取自Google Earth
國安局。圖／取自Google Earth

國家安全局表示，研判印太最新情勢，中共將利用部分印太國家對疫後經濟復甦需求，加大拉攏力度以突破美國的戰略圍堵；美方則將藉雙邊同盟等安全架構，擴大民主陣營能量，以提升對中共嚇阻能力，未來美中競逐將更趨激烈。

立法院外交及國防委員會今邀請國家安全局、外交部首長列席，以「印太最新情勢發展與未來動向」為題，進行專案報告。

針對印太情勢發展現況，國安局在報告中指出，美國未因俄羅斯與烏克蘭的戰事降低對印太地區投入，美方除了持續強化與日本、澳洲、南韓等盟邦合作，並強調與英國、德國、法國、印度等，共同維護印太海域自由開放。

此外，美國總統拜登也邀請東協國家領袖赴華府召開特別峰會，且5月下旬將訪南韓、日本出席QUAD（美日印澳四方安全對話）峰會，討論共同應對俄國、中共與北韓等區域安全威脅。

國安局表示，俄烏戰事發生迄今，中共擴大在印太外交布局，包括外長王毅訪問巴基斯坦、阿富汗、印度、尼泊爾等南亞國家；另邀印尼、緬甸、泰國、菲律賓等國外長訪陸，及與越南、柬埔寨外長通話或視訊、中國國家主席習近平與菲賓律總統杜特蒂通話等，中共並與索羅門簽署安全合作協議，擴大在印太地區影響力。

國安局分析，美方藉由強化QUAD、AUKUS（澳英美三方安全夥伴）、雙邊同盟等安全架構，展現維護印太和平穩定決心，持續結合印太盟友及理念相近國家，擴大民主陣營能量，以提升對中共嚇阻能力。

中共 國安局 美國

延伸閱讀

日本、歐盟峰會 聚焦俄烏戰爭與印太安全

美巡洋艦通過台灣海峽 展現對自由開放印太承諾

日本：美國著眼5月下旬推出印太經濟架構

美國白宮印太協調官：維持台海現狀至關重要

相關新聞

朱學恒酸謝志偉：有時間罵台灣人 卻沒時間處理性騷案

今年2月揭牌的「海德堡台灣華語文學習中心」傳出權勢性騷擾等事件，該中心華語教師吳品瑜曾向官方單位投訴，並向蔡總統陳情；駐...

國安局：疫後經濟復甦需求 美中競逐將更趨激烈

國家安全局表示，研判印太最新情勢，中共將利用部分印太國家對疫後經濟復甦需求，加大拉攏力度以突破美國的戰略圍堵；美方則將藉...

保留馬政府台灣地位說帖 外交部：無法否認歷史

「台灣地位未定論」惹議，有學者質疑外交部保留馬政府時期所發布「台灣的國際法地位說帖」，使外界誤解現今政府立場。外交部昨說...

綠營側翼譏民眾「乞丐快篩」媒體人嗆：政權早晚會崩垮

台北松山慈惠堂14日發放免費快篩試劑，不少民眾冒雨排隊領取，卻被臉書粉專「鄉民挺起來」發文稱是「快篩乞丐」。媒體人黃揚明...

G7外長會議挺台有意義參與WHA 外交部：意義重大

「七大工業國集團」（G7）外長會議聯合公報提及支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）及世衛組織（WHO）的技術會議，我...

蔡英文新台灣模式掉漆、粉專多說多錯 綠營憂「討厭民進黨」再現

疫情嚴峻，醫療量能與防疫物資不足，釀成龐大民怨，不少民眾將矛頭指向中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，綠營人士指出，這股民怨未獲紓解，影響到蔡英文總統與民進黨，因為蔡英文4月初宣布的，以減災為目標，非放任病毒肆虐的新台灣模式未見效，其次是蔡英文用來營造親和力，與民溝通管道的臉書粉絲頁，近來出現說什麼都錯，多說多錯的尷尬情形，彷彿2018年選舉前因為一例一休修法等爭議釀成討厭民進黨的氛圍重現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。