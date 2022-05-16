綠營側翼譏民眾「乞丐快篩」媒體人嗆：政權早晚會崩垮

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑，約22分鐘就將預計發送的的共1000份快篩試劑發完。本報系資料照
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑，約22分鐘就將預計發送的的共1000份快篩試劑發完。本報系資料照

台北松山慈惠堂14日發放免費快篩試劑，不少民眾冒雨排隊領取，卻被臉書粉專「鄉民挺起來」發文稱是「快篩乞丐」。媒體人黃揚明臉書表示，檢視這個粉專背景，是個不折不扣的綠營側翼，並指出，執政黨及其支持者，如果只顧著檢討人民、攻擊在野黨，不好好檢討自己的執政缺失，這樣的政權早晚會崩垮的。

黃揚明表示，「鄉民挺起來」這個粉專，用「快篩乞丐」來嘲笑去松山慈惠堂排隊領取快篩的民眾，又是一個失控的側翼。這個粉專成立於2018年6月7日，在2018年下半年以支持台北市長參選人姚文智（姚文智是在2018年5月30日被民進黨正式提名參選北市長）、攻擊柯文哲、丁守中為貼文主要訴求。

黃揚明說，到了2019年，該粉專轉而攻擊韓國瑜、支持蔡英文，2020年支持政府施政、支持罷免韓國瑜，種種言論可見，這絕對是一個民進黨周邊的匿名側翼粉絲專頁。

黃揚明另外在電視節目中也提到，由於選舉即將到來，近期綠營可能要練兵，有Youtuber「詹姆士的藍白拖」到國民黨中央黨部周邊的超商買快篩，該頻道創建於去年底，已經拍攝58支影片，但成立至今訂閱數不到200人；不過14日突然就被新聞報導，「很巧妙，就是三立、民視、自由時報3家即時新聞，去報導有Youtuber抓到國民黨這邊的快篩好好買。

黃揚明指出，由此可知，綠營現在有很多人在搶網軍的標案，綠營人士現在就在想辦法把「詹姆士的藍白拖」的頻道練大，這樣就可以接標案、賺錢。

台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑，約22分鐘就將預計發送的的共1000份快篩試劑發完。本報系資料照
台北松山慈惠堂向民眾免費發放快篩試劑，約22分鐘就將預計發送的的共1000份快篩試劑發完。本報系資料照

快篩試劑 韓國瑜 民進黨

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