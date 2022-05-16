朱學恒酸謝志偉：有時間罵台灣人 卻沒時間處理性騷案

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
網路紅人朱學恒質疑駐德代表謝志偉，有時間罵台灣人，卻沒時間處理性騷案。本報系資料照
網路紅人朱學恒質疑駐德代表謝志偉，有時間罵台灣人，卻沒時間處理性騷案。本報系資料照

今年2月揭牌的「海德堡台灣華語文學習中心」傳出權勢性騷擾等事件，該中心華語教師吳品瑜曾向官方單位投訴，並向蔡總統陳情；駐德代表謝志偉前天在臉書稱確認法律前無法查。「宅神」朱學恒臉書表示，謝志偉有時間發臉書罵台灣人，卻沒時間處理發生在身邊的權勢性騷案件，「志偉志偉，覺醒老年該覺醒啦」。

朱學恒指出，謝志偉不僅沒有妥適處理發生在身邊的權勢性騷案件，還洩漏申訴者個資。朱學恒質疑，謝志偉是每天寫臉書嗆聲太忙了嗎？還是怕拖累自己官位呢？

謝志偉前天在臉書發文表示，王姓前副主任被控性騷擾的時間、地點都與華語文學習中心無關，因此在確認法律依據及權限無虞之前，無法同意我駐德單位就此案成立性平會調查。

一天內，謝志偉再就此事在臉書發文表示，吳品瑜對海德堡台灣華語學習中心的評論或批評在她臉書已一清二楚，裡面有很多待釐清之處，他不在雙方的對話中重複，但須和時間地點都非在該中心的「性騷擾案」分開處理。

謝志偉還說，可接受吳品瑜可能在情緒激動下作出對他嚴重而不實的指控，他沒生氣，道不道歉也隨吳品瑜，只是詫異，這麼嚴重的不實指控竟可如此輕易作出。

謝志偉 華語 朱學恒

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