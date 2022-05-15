打完3劑疫苗可免隔離？ 台中衛生局長：盼中央適當放寬
針對打滿3劑是否放寬居家隔離「3+4」強度？台中市衛生局長曾梓展今表示，因為實在太花人力，以及常常作業不及，所以希望中央適當放寬，有更減量的作法。
曾梓展說，中央希望打完3劑就免隔離，台中市完全支持中央作法；這段時間有太多居家隔離者為了拿到隔離通知單等相關事務而一直陳情、要求。
他說，現因同住家人才須隔離，但在學校也有一些同住家人所衍生的需求，例如學生家人被匡列隔離，這部分仍需學校造冊統一處理。
曾梓展也說，台中市目前專責病床仍有6至7成空床，兒童部分台中榮總和中國附醫分別有21和27床空床，民眾可以放心。
指揮中心指揮官陳時中表示，今天與地方的會議中，各地方政府並未達成共識，有些認為要更鬆一點，希望完全「0+7」，有些則希望仍有低度管制，但皆認為行政負擔一定要減低，強度盡量放鬆，將會研議相關配套想法。
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