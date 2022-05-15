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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

屏東縣連5天單日確診破千例 累計確診21到30歲居多占2成

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏縣府衛生局指出，5月16到22日屏縣醫療院所加開6-11歲兒童疫苗門診。圖／屏東縣府提供
屏縣府衛生局指出，5月16到22日屏縣醫療院所加開6-11歲兒童疫苗門診。圖／屏東縣府提供

屏東縣今新增1299本土病例，也是連5天屏東縣確診案例單日破千。縣府衛生局指出，經統計5月1日到14日，屏東縣確診個案年齡分布，以21到30歲最多占20％。另外，屏東縣5歲以下累計確診768例，一名2歲女童，患有多種先天性疾病，因病就醫採檢陽性，急診醫師研判須收治加護病房治療，後轉高雄長庚。

縣府衛生局指出，16日開始，配合中央政策，65歲以上長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，第一次追加劑滿5個月，即可施打第四劑，可選擇接種半劑莫德納、高端，另65歲以上民眾在5月底前施打疫苗，提供500元獎勵。16到22日屏東縣醫療院所加開6-11歲兒童疫苗門診。

衛生局統計，5月1日到14日確診個案年齡層分布，以10歲為年齡層分析，以21到30歲最多，2375人，占20%，其次為31到40歲，占17%，10歲以下12%，11到20歲12%，41到50歲14%，51到64歲16%，65歲以下有9%，屏縣中重症個案占總個案數0.17%。

疫苗覆蓋率部分，屏縣14日33家衛生所兒童疫苗共施打2151人，6到11歲總人口數3萬4659人，已施打人數1萬1869人，施打率34.2%。屏縣疫苗覆蓋率，依戶籍地總人口數算，第一劑83.98%，第二劑76.69%，追加劑（第三劑）58.82%。

縣府統計截至5月15日，居家隔離現管人數1503人，今解隔917人；5歲以下確診累計768例，176例解除隔離，1名2歲女童中、重症轉高雄長庚醫院治療。居家照護累計5741人，解除1168人，現管4573 人。目前全縣部分班級暫停實體課程校數有79校130班。

今天新增確診者鄉鎮區域分布，33鄉鎮市都有，屏東市最多373案、內埔鄉123案、東港鎮99案、萬丹鄉90案、新園鄉76案。

屏縣府衛生局指出，16日開始，配合中央政策，65歲以上長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，第一次追加劑滿5個月，即可施打第四劑，可選擇接種半劑莫德納、高端。圖／取自潘孟安臉書
屏縣府衛生局指出，16日開始，配合中央政策，65歲以上長者、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，第一次追加劑滿5個月，即可施打第四劑，可選擇接種半劑莫德納、高端。圖／取自潘孟安臉書

新冠肺炎 COVID-19 屏東縣 衛生局

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