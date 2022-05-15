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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

中央擬放寬隔離政策 林姿妙：請先給地方足夠快篩試劑

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
中央放寬隔離政策，但地方一直拿不到足夠的快篩試劑，宜蘭縣長林姿妙透過視訊會議，建議中央撥給地方足夠的快篩試劑、讓民眾在各通路方便購買快篩試劑，後續的防疫政策才能有效推行。圖／衛生局提供
中央放寬隔離政策，但地方一直拿不到足夠的快篩試劑，宜蘭縣長林姿妙透過視訊會議，建議中央撥給地方足夠的快篩試劑、讓民眾在各通路方便購買快篩試劑，後續的防疫政策才能有效推行。圖／衛生局提供

中央有意放寬3+4隔離政策，但地方一直拿不到足夠的快篩試劑，未達共識。宜蘭縣長林姿妙今天透過視訊會議，建議中央撥給地方政府足夠的快篩試劑、讓民眾在各通路方便購買快篩試劑、改善確診者自主回報系統等，這樣後續的防疫政策才能有效推行。

中央流行疫情指揮中心今天邀集各縣市政府召開防疫會議，林姿妙在會中表達，無論政策如何調整，請中央務必要有完整「配套措施」。

政府放寬3+4隔離政策，民眾在第四天起快篩陰性才能出門，所以快篩試劑的需求勢必大量增加，地方推動防疫，對於快篩試劑的需求殷切；林姿妙請中央除了要撥給地方政府足夠的試劑，也要透過各種通路，方便民眾可以買得到。

宜蘭為了因應快篩試劑不足，目前已增設6個社區篩檢站檢測PCR及其他機動性篩檢站為民服務，同時也增設「防疫診」，能做的都做了。林姿妙說，目前防疫總體量能已經緊繃，請中央撥更多快篩試劑給宜蘭，才能紓解緊繃狀況，避免民眾恐慌。

此外，地方公衛人力也忙翻天，林姿妙表示，有關確診者自主回報系統，建議中央增加填報後，民眾可以預覽填報結果及修改填報資料的功能，若能及早改善，將能縮短行政流程，減輕公衛人力的大量耗損。

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