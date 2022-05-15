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政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

保留馬政府說帖遭質疑 外交部：無法否認過往歷史

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
外交部。報系資料照片

有學者投書媒體質疑外交部保留馬政府時期所發布「台灣的國際法地位說帖」，使外界誤解現今政府立場，外交部今表示，該說帖只放在歷史專區，也是無法否認的過往歷史的一部份。外交部正在研議不使外界誤解外交部立場疑慮的妥適做法。

台大法律系教授姜皇池近日投書媒體指出，國史館舉辦的研討會再度引發台灣國際法地位爭辯，有認為台灣法律地位未定、有認為台灣地位已經事實人民自決而定，最後亦有部分論者認為「開羅宣言」與「舊金山和約」等文件，已明確將台灣的主權歸屬於中國；我國外交部則在其網站的「台灣的國際法地位說帖」中，採後者立場，主張中華民國早在1945年起恢復對台灣、澎湖列島的主權。

姜皇池在文中表示，深切期盼外交部能揚棄舊日「一中思維」，重新擬定更符合台灣人民利益，且能綜合各方意見的新台灣國際法地位說帖。

外交部今回應表示，外交部依據憲法及法律守護國家主權，並尊重人民言論自由的行使；外交部遵行人民透過民主選舉的政治付託，行使與外國締約、發行護照及核發簽證等主權行為，這是外交部的神聖主權任務。

外交部指出，近年外交部持續、多次以各種形式與管道發表「中華民國台灣是一主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬」的相關主權聲明，並據以推行外交業務，這是現在的政府立場，也是外交部的現狀。

至於外交部網站在「新聞中心－重要議題－歷史專區」仍然放置「台灣的國際法地位說帖」，就是只放在歷史專區，也是無法否認的過往歷史的一部份；外交部正在研議不使外界誤解外交部立場疑慮的妥適做法。

外交部 姜皇池

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