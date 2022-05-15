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賴清德：指揮中心滾動調整策略 盼調整至最佳模式

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午以錄影方式為「台灣醫學會111年春季學術演講會」致詞。本報資料照片
副總統賴清德今天上午以錄影方式為「台灣醫學會111年春季學術演講會」致詞。本報資料照片

副總統賴清德今天上午以錄影方式為「台灣醫學會111年春季學術演講會」致詞，他表示，這波疫情來的又急又快，疫情指揮中心每天都根據最新的疫情發展情勢，滾動調整防疫策略，希望將各方資源的整合運用，調整至最佳模式，並在「重症求清零、輕症有管控」的目標下，讓台灣可以在邁向正常生活的最後一哩路，能夠走得平順。

賴清德表示，台灣醫學會是台灣本土成立最早、成績也最輝煌的專業醫學團體，120年來，努力提升台灣醫療品質及醫學進步，積極投入國際醫療事務，增進我國與國外醫學會、專科學會的聯繫與交流，為台灣在醫療學術研究、創新技術及醫療產業發展建立良好的基礎，不僅為國人營造優質的醫療環境，也讓台灣在國際學術舞台上占有一席之地；所付出的努力、辛勞和貢獻，身為醫界的一份子，他深感與有榮焉，也要表達最誠摯的敬意與感謝。

賴清德說，他也要感謝各位醫界先進，在新冠肺炎疫情肆虐全球3年來，堅守崗位、無所畏懼、勇於承擔，配合政府防疫政策，全力守護國人的健康，讓台灣度過一波又一波的疫情考驗。

賴清德說，尤其這波疫情來得又急又快，疫情指揮中心每天都根據最新的疫情發展情勢，滾動調整防疫策略，希望將各方資源的整合運用，調整至最佳模式，並在「重症求清零、輕症有管控」的目標下，讓台灣可以在邁向正常生活的最後一哩路，能夠走得平順，將疫情對國人健康的危害降到最低，而這一切，都有賴所有堅守崗位的醫界先進的努力與配合，「這一場仗還沒打完，讓我們帶著希望與勇敢持續前進，繼續守護國人健康、守護台灣。」

賴清德說，期待藉由台灣醫學會學術演講會的平台，讓國內醫界領袖及先進們進行經驗分享與交流，讓參與代表都能在重要醫療議題上有豐碩的收穫，並進一步促進台灣的醫療衛生政策與技術能夠往前邁進，使國人都能享有更優質的醫療照護與保健服務。

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