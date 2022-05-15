德僑圈傳性騷事件 僑委會澄清：無「投訴官方被消音」

今年2月揭牌的「海德堡台灣華語文學習中心」傳出權勢性騷擾等事件，該中心華語教師吳品瑜曾向官方單位投訴，但相關單位試圖將其「消音」；僑委會今澄清表示，獲陳情後第一時間聯繫駐德代表處積極面對處理，並無「投訴官方被消音」。

吳品瑜昨在臉書揭露僑民與學生接連遭遇該中心王姓副主任性騷擾、打工欠薪等事件，她曾向行政院性平會、教育部、僑委會、外交部請求協助，「對官方拒絕調查的不作為，感到憤恨與不解」。她並指官方及中心試圖以摸頭、收編來「消音」，她已寫陳情信給總統蔡英文。

僑委會今透過新聞稿提出四點澄清：一，今年4月19日接獲陳情函，訴請處理有關德國僑圈疑似性騷擾事件，於第一時間聯繫駐德代表處積極面對處理，並無新聞報導所述「投訴官方被消音」。

二，指控人吳品瑜目前未任職於該台灣華語文學習中心，而被指控人王副主任則於今年4月間已經辭去該台灣華語文學習中心副主任職務；吳女士所指控性騷擾情事發生於2009年至2017年間，時該台灣華語文學習中心尚未成立，且案發地點在民宅，而目前兩人都未任職於該台灣華語文學習中心。

僑委會表示，此疑似性騷擾事件的時間、地點與當事者都與該台灣華語文學習中心無關，但有提醒若有被騷擾的當事人可向當地警察司法機關提出申訴。

三，有關吳品瑜建議於國際傑人會德國總會台灣華語文學習中心成立性平會防制性騷擾一節，僑委會已請駐外人員洽詢該學習中心意願，獲復同意納入考慮；僑委會未來協輔海外僑校（團）設置台灣華語文學習中心時，也會研議將「導入防制性騷擾等相關機制與措施」納入設置台灣華語文學習中心審查作業。

四，僑委會對在外國成立的僑團（國際傑人會德國總會）內部發生事情沒有司法管轄權，無法對該性騷擾事件進行調查與處分。另查該學習中心王前副主任為德國公民且無我國國籍，案發地點在民宅，我國無司法管轄權就此案進行調查處分。

僑委會已建議宜由當事人依照德國當地法律，循司法途徑尋求救濟以維權益；僑委會將酌情適時提醒當事人相關權利義務。