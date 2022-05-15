陳水扁專訪追問賀陳旦「當初投趙少康嗎？」

前總統陳水扁廣播節目今天訪問交通部前部長、中華電信前董事長賀陳旦，開場時陳水扁說，賀陳一家五兄弟都有傑出成就，因此有「賀陳四傑，俊白蛋紅」稱號，這樣漏一人實在不公平，應改為賀陳五傑俊白蛋染紅。

賀陳旦笑說，五人名字加上後好像少了節奏感，他也說，自己的名字常讓人開玩笑，像是鐵蛋、雞蛋等，因讓人印象深刻，常常被注意，這要感謝父親。

賀陳旦在1995年，陳水扁擔任台北市長時期，因想從業界找來人才，當時找來賀陳旦，也成為賀陳旦政壇首部曲。

賀陳旦推動台北公車專用道，剛推出時噓聲大於掌聲，阿扁和賀陳旦兩人回憶過去推動的壓力，陳水扁說，「我記得當時問你公車專用道是不是必要，你跟我說必要，我們下定決心繼續推，後來也讓民眾感受到便利性，得到支持。」

1994年台北市長選舉時候選人有陳水扁、黃大洲、趙少康三人，陳水扁回憶過去，忘了是林全還是賀陳旦曾說過，「市長你要不要想一下，因為我是投趙少康的」。賀陳旦馬上澄清，「應該不是，我是投阿扁的，因為我聽到你說要改善交通。」

賀陳旦過去曾任鼎漢國際工程總經理，包括交通部長王國材等多人也出自鼎漢。陳水扁笑說，鼎漢國際工程是交通部長的搖籃。賀陳旦今天說，「鼎漢成立公司前是一些教授成立，有一些助理協助。」賀陳旦娓娓道來鼎漢的成立原油、背景，他說，過去台北SOGO百貨一成立就塞車，周邊的交通大概塞了一個月。

賀陳旦表示，SOGO塞車狀況後來衍伸規定大樓、商場等大型建物都要做「交通衝擊評估」。 但交通衝擊評估過去曾沒做過，「沒人知道該怎麼做，因此找教授做，但教授這樣接案也像是做生意，也因此成立鼎漢公司，初期都是教授的助理。」

「這也讓鼎漢變得非常多元，有專長的人都可以來，但如果有其他機會也非常樂於改變、分享，也讓人才一直在此被孕育。」賀陳旦對鼎漢做出這樣的評價。

賀陳旦父親賀陳詞曾說，「專業人士都應該當一陣子的公務員。」賀陳旦父親是建築系教授，賀陳旦說，建築系是需要創意的，「但是發建築執照的人可能不那麼在意創意」，比較在意合法、市場接受度等問題。

賀陳詞常遇到最好的學生創意未必能實現，因此鼓勵大家都當一陣子公務員， 「不然你就要讓可能較不優秀的同學管住，大家應該都去工務部門試試。」這句話也影響了賀陳旦入公部門的想法。