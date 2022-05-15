疫情燒進花蓮縣議會 首位縣議員徐子芳證實確診

疫情燒進花蓮縣議會，縣議員徐子芳今天深夜在臉書貼文，放上快篩兩條線的照片，證實自己確診。她說，幸好這幾天都是居家隔離期間，沒接觸其他人；目前沒有發燒，屬於輕症。徐子芳也是花蓮第一位公開承認染疫的議員，而縣議會明天照常總質詢。

徐子芳在個人臉書上發文，指出因家人相繼確診，「我也不能獨善其身」，可體驗與了解民眾在染疫期間政府的處理程序，更笑稱「染疫比中彩券比例還高」。下方有許多民眾留言，為她加油打氣，祝早日康復。

自13日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫者，快篩出現2條線，經醫師視訊看診就可通報確診。徐子芳說，媳婦與孫子日前確診，原本自己就在居家隔離已滿3天，但在昨天深夜，出現類似感冒的症狀，拿起快篩一篩就看到2條線。至於為何第二條是綠色，她說，可能是廠牌不一樣，不過家人都染疫，自己本屬於高風險，經醫師視訊看診，也確認是確診。

徐子芳表示，現在症狀有點像感冒，感覺肌肉酸痛、有點頭暈、咳嗽及喉嚨痛，沒有發燒，屬於輕症，已先拿藥減緩症狀，議長張峻也打電話來關心。她也抱怨，中央政策一直改，搞不清楚要隔離多久，現在要好好研究一下。

花蓮縣議會現值第19屆第7次定期大會期間，明天是總質詢最後一天，會如期舉行，因疫情嚴重，25名議員都改書面質詢，僅7名議員出席口頭質詢，明天是縣議員魏嘉彥、縣議員楊華美質詢，第二輪為縣議員田韻馨質詢20分鐘。