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蔡英文就職6周年 蔡壁如：行政團隊正在墮落妳知道嗎？

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如說，明年是蔡英文總統的最後一個520，期許蔡總統能結束台灣這樣的惡夢，「至少月底的快篩，請讓民眾可以免費領取，結束排隊的惡夢」。圖／民眾黨提供
民眾黨立委蔡壁如說，明年是蔡英文總統的最後一個520，期許蔡總統能結束台灣這樣的惡夢，「至少月底的快篩，請讓民眾可以免費領取，結束排隊的惡夢」。圖／民眾黨提供

5月20日蔡英文總統就職滿6周年，民眾黨立委蔡壁如批評，本來520是台灣民主榮光的一天，「現在的520簡直就是一個走不出來的惡夢」，台灣正身陷共存、民眾排快篩等亂象，她也質疑蔡英文總統，「妳的行政團隊正在墮落，妳知道嗎？防疫物資背後的『錢與權』是如何醜陋的運作，妳知道嗎？」

蔡壁如指出，去年520爆本土疫情，排口罩；今年520是共存之亂，排快篩。兩個520都在病毒的陰影之下，「心情是一樣的、驚慌是一樣的，不同的是病毒已多次變異，台灣人民還在排隊」。

蔡壁如說，過去一年一直上演防疫物資權力分配戲碼，「只要不是綠友友，沒有進入綠色通道，你就是什麼都不是，一旦進入，你就是權貴」，對於去年就提到的快篩不足、醫護過勞、專責醫院準備不及，今年還是沒變，還加上綠友友之亂。

蔡壁如說，明年是蔡英文總統的最後一個520，期許蔡總統能結束台灣這樣的惡夢，「至少月底的快篩，請讓民眾可以免費領取，結束排隊的惡夢」。

520 蔡壁如 快篩

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