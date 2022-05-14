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國民黨醫療委員：再多篩檢站也無法解決「來不及給藥」

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
圖為新北市民眾在一醫院戶外篩檢站等候，有些人撐傘躲太陽，或不耐久站、蹲地休息。報系資料照／記者陳正興攝影
圖為新北市民眾在一醫院戶外篩檢站等候，有些人撐傘躲太陽，或不耐久站、蹲地休息。報系資料照／記者陳正興攝影

國民黨醫療委員會今天發出新聞稿質疑指揮中心指揮官陳時中是「慢郎中」，因為疫苗，慢！快篩劑，慢！抗病毒藥物，慢！清冠一號，慢！

新聞稿內容如下：

明明是指揮官，而陳時中卻都是在各界鞭策一下，才肯走一步，例如在各界多次強烈呼籲且死亡率飆高下，陳時中才勉強同意將Paxlovid 授權各級醫療院所，隔幾天再因母嬰同死被各界要求，才又開放孕婦可用Paxlovid 。

而當雙北市府早就提前部署，在江子翠等地設置大型篩檢站，台中更有超前的「快篩陽得來速」、「兒童得來速」，陳時中卻等到昨（13）日本土確診6萬4972人，激增41死後，才猛然驚覺表示，應該在2天內，於北北基桃設9座大型篩檢站，這當然又是「轉移焦點」的慣用技倆。只是中央指揮官竟不知民間疾苦，並與地方政府刻正執行的超前部署「嚴重脫節」，真是令百姓非常擔心啊！

陳時中忘記雙北早有大型篩檢站，又要在北北基加設9個，誠如市長侯友宜、媒體與公衛專家所言，篩檢量牽扯到醫事人力的運用，陳時中遲不肯以快篩取代PCR給藥，導致醫護人力緊繃，如今還要再把醫護人力全部投入篩檢。

殊不知每開一條線，都要在篩檢站耗費更長時間與更多人力才足以因應，「理想很豐滿，現實很骨感」，當前癥結是篩檢量有極限，醫事人力負荷有定量，設再多篩檢站，都無法完全解決「來不及給藥」的問題，本會再次提醒陳時中，臺灣現階段的抗疫需求應是「將快篩陽視同確診」，並在基層醫師確認後給藥，才能達成早期診斷、早期治療的目的，也才能有效降低轉中重症及死亡人數。

口服抗病毒藥每日領用情形。圖／指揮中心提供
口服抗病毒藥每日領用情形。圖／指揮中心提供

陳時中 篩檢站 快篩 國民黨

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