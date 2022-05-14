彰化縣升格第七都 藍綠有共識：降低人口數門檻

彰化縣爭取升格第七鍛羽而歸，民進黨籍立法委員陳素月今天表示，將透過修法等方式讓彰化縣有機會升格，但問題根本在於創造良好生活環境，吸引民眾回流和設籍彰化縣。縣長王惠美表示，縣政府追求彰化縣的定位和定義，將繼續努力升格一事。

陳素月今天帶領5名「彰化新芽」成員到二林仁和宮，針對內政部昨審查彰化縣升格第七都，她表示，升格直轄市人口總數門檻是125萬人，雖然縣政府送件日的當天彰化縣還有125萬多人，但昨內政部審查時已不足125萬人，喪失法令上的升格要件，令人遺憾，民進黨團在上個會期討論修改地制法，不同的黨派有不同的意見，她期待透過修法降低人口數，彰化縣還是有機會。

陳素月又說，彰化縣還是要在招商、交通、社會福利等各方面建設下功夫留住年輕人及讓人口回流，少子化、高齡化是全國趨勢，她不敢保證哪一政黨執政就能讓彰化縣人口數回升，但整體生活品質很重要，像她身邊很多朋友在彰化打拚事業，戶籍放在台中市，如有良好生活品質應可吸引他們遷籍彰化。

縣長王惠美下午也談到升格7都的事。她說，中央有意把全國劃分北、中、南、東四個區調整直轄市，但這個協調和修法工程難度高，另一方案是調降升格人數門檻，可能下降到100萬人，也就是升格直轄市的人口數至少100萬人，還要參考經濟、文化等要件，縣政府追求的是彰化縣的定位和定義，會繼續努力爭取升格第七都。