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主張快篩陽就給藥？柯文哲駁：我最痛恨每天搞認知作戰

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午視察聯醫婦幼院區親子兒童防疫急門診。圖／北市府提供
台北市長柯文哲下午視察聯醫婦幼院區親子兒童防疫急門診。圖／北市府提供

指揮中心指揮官陳時中今天表示正研議「綠色通道」，例如先發處方、待PCR陽性可直接領藥，明天將邀地方政府討論。台北市長柯文哲下午視察聯醫婦幼院區親子兒童防疫急門診受訪，媒體問柯，是否符合期待？柯文哲則解釋，一大堆人出來講「柯文哲主張快篩陽就給藥」，但不是這樣，不要每天搞認知作戰，「這我最痛恨」。

柯文哲說，快篩陽這件事，要誠懇地講，在這危急時刻，都為了台灣好，媒體講「快篩陽就給藥」，醫學專家都知道他的意思，昨天他有清楚講，有症狀、快篩陽、符合適應症、排除禁忌症、注意藥物交互作用就給藥。

柯文哲說，以前是快篩陽被PCR法律認證這因素卡住，平常量少PCR沒問題，但他絕對不會相信今天確診比昨天少，這不可能，違反他的科學知識，這是PCR量能卡住，如果堅持PCR才能用藥，因為從數字上就清楚，北台灣PCR量能多少，病例上升多少，很快出現黑數，如果不用快篩陽來取代，當然這有偽陽性的問題，但如果延遲用藥，會造成住院，破口愈嚴重。

柯文哲說，一大堆人出來講「柯文哲主張快篩陽就給藥」不是這樣，他是說用快篩陽取代PCR陽，在臨床架構那一部分，所以不要每天搞認知作戰，「這我最痛恨」。

至於陳時中今天說快篩陽確診，針對放在高風險族群準確度較高？柯文哲說，這他都曉得，就是偽陽性、偽陰性，公衛統計學他都念過，他不是無的放矢，一開始雙北比較嚴重，臨床實際需要做處置，快篩陽先取代PCR陽這因素來用 ，一兩周前台灣其他城市還沒這麼嚴重，這都知道，所以實事求是就好，他不會害台灣，網軍、名嘴不要整天在胡說八道。

新冠肺炎 快篩 PCR 柯文哲

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