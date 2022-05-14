北北基桃再增9篩檢站 柯文哲酸蘇貞昌「不要亂下命令」

北市今新增9560例，台北市長柯文哲視察聯醫婦幼院區親子兒童防疫急門診，針對行政院長蘇貞昌說指揮中心這2天會為北北基桃再增加9個篩檢站，柯文哲說，只有篩檢站沒用，應該是防疫急門診；很多東西不要亂下命令， 像中央叫診所做PCR，不是只有採檢，採檢後兩、三天PCR才出來，根本沒有意義。

針對北市3天內須增開三個篩檢站？柯文哲說，重點是實事求是，只有篩檢站是沒用，應該是防疫急門診，表面是門診，但是急診作業方式，原則上是每天作業，目的是把新冠肺炎幾乎是確診者、輕症者，可以在外面處理掉，正確講法不是篩檢站，是防疫急門診，分艙分流概念，讓輕重分流，大部分是輕症先處理掉。

柯文哲說，今早上開會，策略是現在全台北市有22個防疫急門診，有3個是「車來速」，包括北士科、木柵機廠，中正紀念堂因空間夠，未來可能會開到4線，這三個量能先開到最大，現在要開始監控每天防疫急門診使用量，若預約滿就要加量，重點是按實際狀況，且戰且走。

柯文哲說，希望中正紀念堂一開，北榮要來幫忙，開4線滿編，可以到2千多，一個個開。 至於中央還說有市立體育場？柯文哲說，開防疫急門診是以PCR篩檢為目的，要解決的是PCR量能行不行？為什麼木柵一天只做8百個，因為後面PCR量能只能做800個。

柯文哲說，很多東西是不要亂下命令，像中央叫診所做PCR，結果發生什麼事？不是只有採檢，採檢後PCR實驗室找誰合作？資料怎麼上傳？要弄清楚才可以。原則上是台北市22個防疫急門診，要發揮到最大效果再逐步加，每一個PCR的結果要做得出來，不然採檢兩三天PCR才出來，根本沒有意義，這要整套的。

至於若開中正紀念堂，會不會造成塞車？柯文哲說，預計從愛國東路、中山南路，會有動線設計，動員不是只醫療人員，警察局也會出動。

商品推薦