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民眾排隊被羞辱「快篩乞丐」 徐巧芯：綠營側翼就是沒下限

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
松山慈惠堂發放免費快篩劑，排隊人龍綿延超過百公尺，最早一批民眾凌晨4點多就來排隊。記者林俊良／攝影
松山慈惠堂發放免費快篩劑，排隊人龍綿延超過百公尺，最早一批民眾凌晨4點多就來排隊。記者林俊良／攝影

本土疫情大爆發，台北市松山慈惠堂今起連續2天免費贈送4000組快篩，分別於早上8點半、下午1點半開始發放號碼牌，不少民眾冒雨大排長龍等快篩。

不過，國民黨台北市議員徐巧芯今天在臉書發文指出，慈惠堂體諒民眾買不到或有困難買快篩的辛苦，免費發放共計4000劑快篩，許多民眾前往領取，可能每個人有自己的苦衷與困難，竟然被綠營側翼說是「快篩乞丐」？

「綠營側翼就是噁心！」徐巧芯指出，綠營側翼的水準就是沒下限，繼「柯學先生」罵民眾願意排拉麵卻抱怨排快篩是巨嬰以外，又出現一個沒良心的粉絲頁繼續批判普通民眾。

徐巧芯喊話，民進黨臉書要不要做個圖卡撻伐一下？這才是在「亂」，以及缺乏跟人民站在一起的決心吧？還是碰到自己人就沒關係？不是很嗆？「怎麼周玉蔻耍特權不敢罵、焦糖說政府要人民積極染疫不敢反駁」，面對塔綠班動不動攻擊辛苦人民的行為繼續裝作沒看到？

徐巧芯表示，民進黨放任側翼治國、小編治國，最終一定會被真實的民意反噬，「真的就是一句話，噁心！」

有網友留言，轉貼給蔡英文總統看看，好好檢討，在她執政下，「多了好多乞丐」。

松山慈惠堂免費快篩劑領取，1人可領取2劑快篩試劑。記者林俊良／攝影
松山慈惠堂免費快篩劑領取，1人可領取2劑快篩試劑。記者林俊良／攝影

新冠肺炎 快篩 徐巧芯

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