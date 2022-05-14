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中央下令北北基桃設9大篩檢站名單曝光 仍有1處難產中

5G計畫只補助民進黨執政縣市？國民黨質疑與選舉有關

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
陳學聖說，5G文化科技產業很重要，理應由中央主導，若有涉及地方的部份，也應根據各縣市的特色，擬定整體計畫，而不是依申請書，選擇性地決定補助對象。圖／本報資料照片
陳學聖說，5G文化科技產業很重要，理應由中央主導，若有涉及地方的部份，也應根據各縣市的特色，擬定整體計畫，而不是依申請書，選擇性地決定補助對象。圖／本報資料照片

經濟部工業局針對高雄市、桃園市、新竹市補助「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖表示，這個計畫疑點重重，補助剛好在地方選舉期間執行，預算相當驚人，1年1億5000萬元，全國條件優秀的縣市那麼多，為何偏偏選中的都是綠營執政？

經濟部工業局根據「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」補助作業要點，日前宣布獲補助者為高雄市政府所提「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，以及桃園市、新竹市政府合作所提「時代創造 創造時代：5G桃竹波TaoChu POP計畫」。

陳學聖指出，日前桃園市政府舉辦了「5G文化科技創新論壇暨產業媒合會」，由新竹市政府協辦。透過主題展示、演講發表及專家座談，與業者分享前瞻科技與指標案例，並提出「桃竹文化科技新願景產業白皮書」，擬組建跨局處的協作平台，匯聚文化科技產業廠商，以「打造亞洲文化科技櫥窗」。

陳學聖表示，這場活動的指導單位是經濟部工業局，該單位於110年3月29日公布了「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」補助作業要點，總經費高達3億元，由各縣市政府提出申請，只核定二件為限，得由二個以上縣市政府合作。作業要點公布之後1個月，工業局便宣布獲補助者為高雄市政府所提「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，以及桃園市、新竹市政府合作所提「時代創造 創造時代：5G桃竹波TaoChu POP計畫」。

陳學聖表示，這個計畫疑點重重。首先，補助期間從110年2月9日起到111年12月31日止，剛好在地方選舉期間執行，未免來得太巧。其次，計畫的預算相當驚人，一年1億5000萬元。全國條件優秀的縣市那麼多，為何偏偏選中的都是綠營執政？為何是高雄、桃園和新竹市，新竹縣、苗栗縣怎被剔除？因為執政的是國民黨嗎？

陳學聖說，5G文化科技產業很重要，理應由中央主導，若有涉及地方的部份，也應根據各縣市的特色，擬定整體計畫，而不是依申請書，選擇性地決定補助對象。桃市有航空城，竹市有清大交大，可是竹苗兩縣也有科技園區，四個縣市同心協力，豈不更有機會打入國際市場？明明在同一區域，卻捨棄苗栗、新竹兩縣，獨鍾綠營執政，難免啟人疑竇，是否與地方選舉有關。

陳學聖 5G 經濟部

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