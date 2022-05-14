【重磅快評】美爸篩陽給藥 蔡政府沒錢賺不買藥？

蔡總統負面聲量與確診人數共伴走高，終於出來面對。三大指示要簡化確診與領藥流程，指揮官陳時中卻還在牽拖，為了「篩陽即確診給藥」和雙北市長打嘴砲，人命正淹沒在他口水裡。阿中忙選舉沒跟上防疫新知，不知美國已將Paxlovid視作疫苗之後，抗疫最有效的武器，國家衛生研究院的治療指南中，已將此藥列作未住院患者的首選療法。

美國FDA五月初更新用藥指引，提供更多電子化的用藥資訊，讓診所與藥局開立處方時可參考，不必擔心副作用。除了快篩陽可在授權藥局裡取藥，甚至輝瑞已開發中度腎功能不全者的處方。陳時中拒絕「篩陽給藥」的理由根本不成立。

蔡政府什麼事都向美國看齊，買疫苗要美國原廠，買軍火照單全收，但就是不肯花大錢買美國製的抗病毒特效藥。諷刺的是，防疫國師陳建仁捐公帑150萬美金參加白宮防疫峰會，竟連美國爸爸的經驗都不學，還在吹噓「台灣模式」透明科學。看看人家在授權藥房就能「一站買齊」的篩檢領藥；以上帝之名，他怎好意思作這種不知臉紅的報告？

總統的防疫指揮官一心選市長，防疫國師只知賣弄論文排名，叫官員讀他的著作，兩人都不研究先進國家如何走向與病毒共存。總統找這些愛作官的類專家來開防疫會議，他們會承認闖禍痛改前非嗎？三項指示看似在替病患搶時間，但這些問題中央地方就是沒能力解決，總統開會不找前線專家檢討可行對策，共犯結構開一百次會都於事無補。

雙北因為醫療量能過載，開不多出更多人手操作PCR檢測，總統指示加開快篩站根本下錯藥。不改變確診的法律定義，很難即時疏解篩檢爆量，而PCR塞車延宕確診超過一天，就得讓染疫者花更多時間排隊看診取藥，這些排隊時間很可能讓有症狀，及中重症因子者病情惡化。

更何況目前Paxlovid等特效藥訂購不到百萬分，抵台不滿廿萬，這相對360萬預估確診數，有如杯水車薪。醫師開不出藥，就算能及早就醫還是無法降低中重症。沒有改變確診定義及大量採購抗病毒藥，總統的指示有如空話；荒謬的是，特別條例本來是為緊急時刻應變，現在卻成了指揮官刁難不作為的藉口。

拜登總統四月底提出防疫新路徑圖，目標是重回正常生活，Paxlovid是計畫主角之一；具體任務是在全國增設兩萬個一站式供藥場所，爭取讓患者遠離醫院，在症狀出現時安全便利地取得特效藥。美國提出一站式的test—treat，著眼快速有效的治療路徑，透過合理的資源分配走向與病毒共存，這正是雙北亟須的救命解方，未來中南部也可能遇到相同的緊急情況。若捨此不為，試問蔡政府可有更好更可行的減災措施？

從疫苗到快篩劑，人民看透衛福部有如透著銅臭的黑箱。總統指示第三點「增購防疫物資」，大家且盯著陳時中，看他何時下急單買抗病毒藥，若軍令在前都不動如山，也別怪人民懷疑蔡政府沒錢不辦事，說一套作一套。