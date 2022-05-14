拜登簽署法案助我重返WHO 總統府誠摯感謝
美國總統拜登簽署「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位法案」。總統府發言人張惇涵今天表示，該法案獲得美國參眾兩院通過，並經拜登簽署完成立法，總統府誠摯感謝拜登上任以來，持續以實際行動支持台灣的國際參與，也誠摯感謝美國行政部門及國會對台灣的堅定支持。
張惇涵表示，總統府也感謝友邦及全球民主夥伴陸續發聲力挺台灣，尤其在台灣面臨近期疫情挑戰之際，這股支持台灣的力量更顯溫暖。如同「世界衛生組織」 （WHO）憲章所揭示，健康是基本人權、是普世價值，而自從全球疫情蔓延以來，台灣的防疫經驗與醫療科技，必然能夠貢獻國際社會，持續與全球夥伴攜手合作，為全球衛生事務及人類健康福祉，持續貢獻良善力量。
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