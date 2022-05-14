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美國會議員籲拜登亞洲行訪台 綠委：無法也無損台美關係

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委王定宇說，拜登在亞洲行提到的所有安全、經濟發展議題，台灣都是重點之一，對台灣關切不會缺席。圖／王定宇辦公室提供
民進黨立委王定宇說，拜登在亞洲行提到的所有安全、經濟發展議題，台灣都是重點之一，對台灣關切不會缺席。圖／王定宇辦公室提供

美國總統拜登下周將首度以總統身分訪問亞洲，9名共和黨籍眾議員聯名致函呼籲拜登考慮加訪台灣。民進黨立委王定宇今表示，台灣當然歡迎拜登總統，不過尊重美國白宮國務院的外交行程安排，「縱使拜登無法造訪台灣，也不會減損台美之間的關係」。

他說，拜登在亞洲行提到的所有安全、經濟發展議題，台灣都是重點之一，對台灣關切不會缺席。

王定宇表示，在亞洲行前，拜登也簽署了支持台灣成為世界衛生大會觀察員的文件，對台灣來說，要努力保護自己、照顧台灣利益，對於國際重要友人，台灣也竭誠歡迎。美國政府對於印太地區戰略位置、安全、經濟發展利益上，台灣都在討論議題中，不只在議題上沒有缺席，跟美國默契也越來越好。

王定宇說，衷心感謝美國國會議員提案，也尊重美方行程安排，最重要是實質上，台灣不會在拜登的亞洲行關切議題上缺席，「這才是重中之重」。

拜登 美國 王定宇

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