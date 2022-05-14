美國會議員籲拜登亞洲行訪台 綠委：無法也無損台美關係
美國總統拜登下周將首度以總統身分訪問亞洲，9名共和黨籍眾議員聯名致函呼籲拜登考慮加訪台灣。民進黨立委王定宇今表示，台灣當然歡迎拜登總統，不過尊重美國白宮國務院的外交行程安排，「縱使拜登無法造訪台灣，也不會減損台美之間的關係」。
他說，拜登在亞洲行提到的所有安全、經濟發展議題，台灣都是重點之一，對台灣關切不會缺席。
王定宇表示，在亞洲行前，拜登也簽署了支持台灣成為世界衛生大會觀察員的文件，對台灣來說，要努力保護自己、照顧台灣利益，對於國際重要友人，台灣也竭誠歡迎。美國政府對於印太地區戰略位置、安全、經濟發展利益上，台灣都在討論議題中，不只在議題上沒有缺席，跟美國默契也越來越好。
王定宇說，衷心感謝美國國會議員提案，也尊重美方行程安排，最重要是實質上，台灣不會在拜登的亞洲行關切議題上缺席，「這才是重中之重」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言