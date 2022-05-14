拜登簽署法案助我重返WHO 外交部誠摯感謝
美國拜登總統在美東時間13日，正式簽署「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」。外交部表示，此舉再度彰顯美國行政部門及國會一致對台灣參與WHO的強勁支持，要表達誠摯歡迎與感謝。
外交部表示，拜登政府上任以來，一再以實際的行動，支持並協助擴大台灣的國際空間，包括國務卿布林肯在去年10月發表「支持台灣參與聯合國體系」的聲明，以及國務院國際組織局助卿席森本月10日與我國駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君會晤，討論如何支持台灣有意義參與WHO等作為。
外交部指出，在第75屆「世界衛生大會」（WHA）即將召開之際，上述法案獲國會兩院通過，並經拜登簽署完成立法，深具意義。我國政府也會持續在既有的良好基礎上，加強與美國在內的理念相近國家緊密合作，拓展台灣國際空間，對全球衛生事務繼續做出貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言