拜登簽署法案助我重返WHO 外交部誠摯感謝

1961年5月14日下午1時，美國副總統詹森乘專機抵台訪問，他在機場發表聲明說：「美國認為台灣是確保亞洲安全及世界和平所不可缺少的堅強據點，相信貴國政府和人民具有應付任何挑戰之決心和能力。」 政府除了以軍禮在松山機場歡迎，為數約20萬的市民在詹森所經過的街道歡呼，其情況之熱烈，可與前一年艾森豪總統訪台時情形相比。詹森也展現親民的風格，看到民眾熱情的歡迎，詹森主動要求停下車跟民眾握手...

2022-05-14 09:12