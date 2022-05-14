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拜登簽署法案助我重返WHO 外交部誠摯感謝

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
拜登簽署法案助我重返WHO，外交部表達誠摯感謝。本報資料照片
拜登簽署法案助我重返WHO，外交部表達誠摯感謝。本報資料照片

美國拜登總統在美東時間13日，正式簽署「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」。外交部表示，此舉再度彰顯美國行政部門及國會一致對台灣參與WHO的強勁支持，要表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，拜登政府上任以來，一再以實際的行動，支持並協助擴大台灣的國際空間，包括國務卿布林肯在去年10月發表「支持台灣參與聯合國體系」的聲明，以及國務院國際組織局助卿席森本月10日與我國駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君會晤，討論如何支持台灣有意義參與WHO等作為。

外交部指出，在第75屆「世界衛生大會」（WHA）即將召開之際，上述法案獲國會兩院通過，並經拜登簽署完成立法，深具意義。我國政府也會持續在既有的良好基礎上，加強與美國在內的理念相近國家緊密合作，拓展台灣國際空間，對全球衛生事務繼續做出貢獻。

外交部 拜登 美國

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