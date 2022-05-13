獨／華視「假辭」貓膩多 經理請辭案還要拖到6月9日？

華視新聞又爆出最近1個月的第7次出包，將前副總統陳建仁頭銜打成「美副總統」，雖然華視依慣例再度出面致歉，董事長鄭自隆也再度無言，但一談到犯錯懲處就牛步化，上從國家傳播通訊委員會（ＮＣＣ）表示還在調查中，下到華視也還在跑人事程序，背後充滿「貓膩」，甚至被外界質疑「假辭」。

華視4月20首次出包後，就陸續列出十多人懲處名單，最重記大過兩次處分，連華視董事長陳郁秀和代總經理陳雅琳也雙雙請辭。不過，華視仍一再出錯，4月30日第4度出包，誤植美國職棒大聯盟（MLB）隊名和上海確診數，華視當時曾公開宣布，犯錯的編輯和上次犯錯是同一人，該員已請辭負責，新聞台製播部經理蔡明達也請辭獲准，鄭自隆發公開信表達不捨。

不過，知情人士說，華視宣布懲處名單至今未落實，完全看不到人事公告，宣布請辭的同仁還在上班，即使請辭華視董事長的陳郁秀仍兼任位階更高的公視董事長，請辭代總經理陳雅琳仍是新聞台長兼副理。由於經理級以上人事要送董事會核備，預計最快要到6月9日下次董事會才會處理。

此外，部分人事請辭、懲處案，公文送到某一高層就止步，連經理請辭公文都尚未送達董事長室；內部皆稱「一切依程序處理」，並以公廣改組前穩定士氣為由，拖了快1個月還沒下文。

華視今天聲明表示，製播部經理請辭已獲准並在程序進行中，現階段仍須配合協助調查。其餘人員懲處也已通過，待人評會通過後，近日即會公布。