快訊

「勞工快篩才能上班」費用誰出？ 勞動部回應了

獨／計程車工會嗆陳時中下台 過去曾舉薦林佳龍選北市

聯合報 / 記者盧逸峰蔡晉宇／台北即時報導
計程車駕駛職業工會成員下午到疾管署前抗議，高喊陳時中無能、草菅人命。記者林澔一／攝影
計程車駕駛職業工會成員下午到疾管署前抗議，高喊陳時中無能、草菅人命。記者林澔一／攝影

國內疫情持續升溫，台北市計程車駕駛職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會為爭取快篩試劑、紓困補助，今日下午率近百位會員至疾管署外抗議「陳時中下台」、隨後轉往交通部陳情。

但據知情人士透露，這兩個工會曾在3月底共同具名舉薦前交通部長林佳龍投入今年度台北市長選舉，呼籲民進黨徵召林佳龍參選，而林佳龍與陳時中都被點名是參與今年台北市長選舉的熱門人選，此舉引發外界聯想。

工會發言人李威爾說，從口罩、疫苗、快篩，治療藥品等，陳時中口中的超前佈署完全就是口號而已，所謂的與病毒共存更是沒有實質作為能讓台灣人民與計程車司機能生存下來，在與病毒共存的階段，面臨的是病死與餓死的威脅，他更批評政府沒有超前佈署足夠的快篩及藥品。

李威爾說，計程車產業屬於大眾運輸的一環，政府更把計程車司機歸類在第七類人員，要有充足的快篩提供給司機，司機確認快篩陰性才能出勤，如此一來才能讓消費者安心乘車，計程車司機能載客才不會餓死。

工會代表向指揮中心提出以篩代隔、提供足量的快篩試劑給計程車司機兩項訴求，要與病毒共存並恢復正常生活，因此要求以快篩取代居家隔離的方式逐步回歸正常生活；同時要求中央疫情指揮中心應給予計程車司機足夠的快篩試劑，才能使消費者安心搭車而無染疫之虞。

至於當時兩工會推薦林佳龍參選台北市長的舉薦書，其理由為林佳龍長年致力勞工權利、爭取弱勢平權，維護公平正義，有豐富地方行政經驗，在立委、台中市長以及交通部長任內都站在基層民眾最大利益前提下推動地方建設以及產業進步的法規修正。尤其是交通部長任內以消費者優先，推動Uber司機轉型，讓基層司機生計、車行三贏，種種表現足以擔任台北市長，希望民進黨徵召林佳龍參選台北市長。

快篩試劑 計程車 林佳龍 陳時中

延伸閱讀

【重磅快評】陳時中「超淺部署」 總統該翻桌嗎？

計程車司機集結疾管署抗議沒快篩 要求陳時中下台

「所有快篩陽即確診」建議惹怒陳時中 侯友宜：試劑不會挑人吧

脫口稱陳時中早確定參選？ 羅致政：只是一個玩笑話

相關新聞

獨／計程車工會嗆陳時中下台 過去曾舉薦林佳龍選北市

國內疫情持續升溫，台北市計程車駕駛職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會為爭取快篩試劑、紓困補助，今日下午率近百...

【重磅快評】陳時中「超淺部署」 總統該翻桌嗎？

「如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」蔡英文總統這段...

美刪「台灣是中國一部分」反映不安情緒 台灣不必眉飛色舞

美國國務院5月初更新網站內容，將關於台灣的「事實清單」中刪除原有的「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等文字，在其一個中國政策的內涵中，新增關於美國長期以來的「一個中國」政策的表述，強調是以「台灣關係法」、美中聯合公報及「六項保證」作為指引，這是美國「一中政策」的改變嗎？當然不是，就華府思維而言，長期奉行政策其實是「兩個中國」，而非「一個中國」，文字的些許調動，反映的是情緒而不是實質。

對快篩價格詭辯 陳時中被當的防疫經濟學

抗疫戰爭中，民眾目前最缺兩樣—快篩劑及治療新冠藥物，為了買到快篩劑，民眾冒著日頭或風雨在藥房前大排長龍，或是忍受黑市高價買清冠一號都還算小事，看到政府官員詭辯之詞才是要吐血。

脫口稱陳時中早確定參選？ 羅致政：只是一個玩笑話

資深媒體人陳敏鳳在政論節目中爆料，衛福部長陳時中早確定參選，並指是民進黨立委羅致政所說。對此，羅致政今於立法院受訪時表示...

補助部長說了算？李永得「專簽」掀特權爭議 立委要求砍條文

策展人吳牧青日前指文化部長李永得以預算支持為籌碼，要求藝文節目拿掉特定合作者名字，引發李永得是否有「部長專簽」爭議。李永得稱該案是申請疫情期間積極性紓困，並非部長專簽，不過經查，文化部積極性紓困作業須知中確有可由「本部首長」專案核定的條文，且不受申請時間與金額限制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。