獨／計程車工會嗆陳時中下台 過去曾舉薦林佳龍選北市

國內疫情持續升溫，台北市計程車駕駛職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會為爭取快篩試劑、紓困補助，今日下午率近百位會員至疾管署外抗議「陳時中下台」、隨後轉往交通部陳情。

但據知情人士透露，這兩個工會曾在3月底共同具名舉薦前交通部長林佳龍投入今年度台北市長選舉，呼籲民進黨徵召林佳龍參選，而林佳龍與陳時中都被點名是參與今年台北市長選舉的熱門人選，此舉引發外界聯想。

工會發言人李威爾說，從口罩、疫苗、快篩，治療藥品等，陳時中口中的超前佈署完全就是口號而已，所謂的與病毒共存更是沒有實質作為能讓台灣人民與計程車司機能生存下來，在與病毒共存的階段，面臨的是病死與餓死的威脅，他更批評政府沒有超前佈署足夠的快篩及藥品。

李威爾說，計程車產業屬於大眾運輸的一環，政府更把計程車司機歸類在第七類人員，要有充足的快篩提供給司機，司機確認快篩陰性才能出勤，如此一來才能讓消費者安心乘車，計程車司機能載客才不會餓死。

工會代表向指揮中心提出以篩代隔、提供足量的快篩試劑給計程車司機兩項訴求，要與病毒共存並恢復正常生活，因此要求以快篩取代居家隔離的方式逐步回歸正常生活；同時要求中央疫情指揮中心應給予計程車司機足夠的快篩試劑，才能使消費者安心搭車而無染疫之虞。

至於當時兩工會推薦林佳龍參選台北市長的舉薦書，其理由為林佳龍長年致力勞工權利、爭取弱勢平權，維護公平正義，有豐富地方行政經驗，在立委、台中市長以及交通部長任內都站在基層民眾最大利益前提下推動地方建設以及產業進步的法規修正。尤其是交通部長任內以消費者優先，推動Uber司機轉型，讓基層司機生計、車行三贏，種種表現足以擔任台北市長，希望民進黨徵召林佳龍參選台北市長。