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【重磅快評】陳時中「超淺部署」 總統該翻桌嗎？

聯合報 / 主筆室
圖為近百名計程車司機昨天到衛福部和交通部前抗議，希望政府能提供快篩劑給計程車司機。記者林澔一／攝影
圖為近百名計程車司機昨天到衛福部和交通部前抗議，希望政府能提供快篩劑給計程車司機。記者林澔一／攝影

「如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」蔡英文總統這段談話令人記憶猶新，民眾一路搶口罩、搶疫苗、搶快篩，「10+7」、「3+4」一團亂，所謂「超前部署」根本是「超淺部署」，拍桌已不足以表達民怨，請問總統，人民現在可以翻桌了嗎？

對於「快篩之亂」，蔡總統先傳出震怒，11日卻又發臉書肯定防疫措施，結果挨轟脫離現實；蔡總統今天上午又緊急出手召開防疫會議，提出「大型篩檢站、簡化看診流程、穩定防疫物資」等三點結論，每一項都是指揮中心早該準備妥當，不知道與會的衛福部長陳時中是否感到汗顏？

陳時中前天視察台北榮總，遭現場民眾高嗆下台；陳時中稍後受訪時先「哈哈」乾笑兩聲化解尷尬，再接著說，「疫情期間大家心情不太平靜，過去就好」。

不過，嗆聲只是龐大民怨的冰山一角，民怨沸騰，近百名小黃司機今天上午又齊聚指揮中心高喊「陳時中下台」。曾幾何時，原本高居神壇的陳時中，如今竟被如影隨形嗆聲，「逆時中」正在倒數計時中。

對於是否參選台北市長，陳時中曾預告，「看到隧道曙光才會離開」，他最近更拋出7月打算不再公布確診數，似乎已在「鑿壁取光」。疫情尚未到達高峰，陳時中一腳已踏上參選之路，那個舉杯高歌的身影似乎躍躍欲試，陳的角色一下「類部長」、一下「類市長」，讓人傻傻分不清。選情「超前部署」，疫情「超淺部署」，政策紊亂的苦果卻由全民承擔。

去年「3+11之亂」，陳時中先推說沒會議紀錄、不是破口，後又聲稱他負責，至今仍看不到他負了什麼責？最近「快篩之亂」更離譜，食藥署去年封殺40件廠商申請進口唾液快篩，其中有3、4間廠商正是申請韓國Gmate唾液快篩，今年福又達不到2周就拿到衛福部EUA許可。對於在野黨質疑「綠友友」關係密切，陳時中卻掛保證稱沒有圖利廠商。從高端疫苗到高登快篩，陳時中始終如一地呵護有加。

民眾抱怨快篩昂貴，陳時中先說，「太便宜會擔心囤積」，後來又說，快篩是市場買賣關係，「如果價格不合理，大家就不要買」。許多居家照護確診者因行政流程，在5天內拿不到藥物，是否可以申請國賠？陳時中則說，國家不會賠償，更反問「你感冒沒吃抗生素，國家要不要賠？」

問題不是民眾不吃、不買，是根本吃不到、買不到，陳時中的風流話，坐實「練肖話」批評。許多親綠人士更貼文嘲諷排隊買快篩的民眾，這是何等的執政傲慢；當初蔡總統當選時高喊的「謙卑謙卑再謙卑」，顯然只是一句玩笑話，套句陳時中的名言：「一切都是病毒的錯」。

指揮中心今天宣布，新增6萬4972例本土個案、41死亡，雙雙創新高，半數死者為80多歲長者，中重症人數上升，顯然都跟防疫失當有關。每一個冰冷數字，背後都是無數個破碎家庭的悲劇，不管陳時中是忘記了，還是害怕想起來，民怨一定會幫他恢復記憶。

陳時中 唾液快篩 高端疫苗

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