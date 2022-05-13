地方擋萊豬無效 中市：只許州官放火，不許百姓點燈

行政院指地方政府「萊克多巴胺零檢出」自治條例無效，憲法法庭今判決合憲。台中市法制局長李善植表示，深感遺憾，憲法法庭認為地方禁萊豬會違反憲法148條貨物應自由流通規定，但中央農委會、教育部可規範國內豬隻不吃瘦肉精、學童不食用含瘦肉精豬肉，卻不允許地方以更嚴謹的自治條例守護市民健康，痛批雙標，「只許州官放火，不許百姓點燈」。

台中市法制局長李善植表示，憲法法庭認為地方自治條例的加嚴規定，會阻礙其他縣市銷售、運送含萊劑肉品，更指地方自治條例違反憲法第148條規定保障國內貨物自由流通，令人無法接受。

李善植進一步指出，中央單位教育部早訂定國內學童營養午餐一律使用國內豬肉，亦即禁止使用含萊劑的豬肉，行政院農委會也規範飼養國內豬隻不得使用瘦肉精，但對於地方政府加嚴標準，守護市民健康的地方自治條例卻推翻，「這算不算雙標？只許州官放火，不許百姓點燈！」

更何況，食安自治條例是台中市議會三讀通過的法案，當時亦依地方制度法第26條報經行政院核定在案，可認定中央也肯定台中市政府的地方自治權限。

法制局指出，中央今宣告本市自治條例無效，憲法法庭認為肉品殘留萊克多巴胺的安全容許量標準應全國一致，屬於中央立法事項，此見解顯然漠視地方自治團體的立法權，不顧地方自治的核心，實在深表遺憾。

李善植強調，保障國內貨物自由流通及維護人民身體健康孰輕孰重，相信人民心中自有一把尺，台中市政府絕對將市民健康擺第一位。