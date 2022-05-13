藍批萊豬釋憲案傷害地方自治 民進黨團：扭曲結果

行政院指地方政府「萊克多巴胺零檢出」自治條例無效，憲法法庭今判決合憲。對此結果，國民黨表示遺憾，並憂心未來恐對我國地方自治的自主精神造成傷害。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬受訪時表示，憲法法庭這次的解釋也適用未來所有中央與地方政府的關係，不分誰在執政，國民黨不需要扭曲釋憲結果。

鄭運鵬指出，食品安全標準，本來就不會因為不同縣市的國人而會有不同的安全標準，「國民黨執政縣市吃了就有毒，民進黨執政縣市吃了就沒事」。

鄭運鵬表示，當時國民黨執政縣市所堅持的地方自治標準和後來提出的釋憲，本來就是政治動作，沒有法制和科學價值，民進黨當年即使對馬英九總統開放美牛有意見，也沒有用地方自治權限來杯葛中央，「國民黨這個釋憲案被憲法法庭駁回是理所當然的結果」。

鄭運鵬說，憲法法庭這次的解釋也適用未來所有中央與地方政府的關係，不分誰在執政，國民黨不需要扭曲釋憲結果。