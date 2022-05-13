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民進黨：憲法法庭判決行政院合憲 國民黨勿再製造爭端

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，憲法法庭判決行政院合憲，國民黨勿再製造爭端。圖／聯合報系資料照
民進黨表示，憲法法庭判決行政院合憲，國民黨勿再製造爭端。圖／聯合報系資料照

憲法法庭今天針對萊劑零檢出案地方條例無效，判決合憲。民進黨發言人林靜儀表示，此判決清楚說明，食品安全衛生的標準不僅具有法律統一性與全國一致性，更牽涉到國際貿易政策，是中央專屬事項，地方不能自行訂定標準。台灣人民在公投上已經表達支持公平互惠的國際貿易，期盼融入國際經貿的看法，請中國國民黨不要再繼續製造社會爭端。

憲法法庭判決指出，進口肉品及其產製品殘留乙型受體素（包括萊克多巴胺）之安全容許量標準，涉及全國人民之健康及商品交易等自由權利，且為保障國內貨物之自由流通，上開安全容許量標準 之訂定應有全國一致之性質，依憲法第108條第1項第18款、 第148條等規定，屬中央立法事項。

林靜儀表示，台灣在國民黨執政時期，就已經開放萊克多巴胺牛肉進口長達十年，政府開放含萊克多巴胺豬肉進口，是經過嚴格的風險評估，也參考國人飲食習慣，訂定比國際更嚴格的標準，確保國民健康。但在野黨主導多數席次的地方議會卻訂定地方自治條例，要求萊劑零檢出，牴觸中央立法之規定，製造違法的國際貿易障礙，嚴重影響台灣參與國際組織和經貿競爭力。

林靜儀指出，去年公投的結果，台灣民眾已經非常明確表達希望融入國際組織、發展國際經貿、食品安全合乎國際標準的強烈意願；而萊豬釋憲案的結果，也證明食安議題屬於國際貿易政策，是中央立法事項。期盼在野黨不要再因政治因素而反對，中央和地方應共同合作，為台灣加入國際經貿組織而努力。

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